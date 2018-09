Lovisa Arvidsson: Ragundacentern prioriterar älgjakt före förhandling

Under valnatten stack ett valresultat ut alldeles särskilt i länet: Ragunda.

Socialdemokraterna tappade 15 procentenheter, landade på 35 procent och tappade därmed 6 mandat. Samtidigt ökade Centerpartiet markant, hela 13 procentenheter och har med sina 30 procent utökat till 8 mandat. Det skiljer nu bara ett mandat mellan S och C i kommunfullmäktige.

För en kommun som styrts av Socialdemokraterna i 80 år och oftast räknats som en av de mer stabila kommunerna vad gäller den politiska spåkulan, så hängde frågan i luften. Vad är det som händer i Ragunda?

För det första. Man får ta och gratulera Ragundacentern för framgången i valet. Det är ett exceptionellt bra valresultat. Men de typen av ras för ett parti och stora framsteg för ett annat går oftast att härleda till en särskild politisk fråga som engagerat väljarna.

I Ragunda är denna fråga med största sannolikhet tvisten om Järåskolan i Bispgården, där eleverna i årskurs 4-6 beslöts att flyttas tillfälligt till Anders-Olofsskolan i Hammarstrand på grund av lärarbrist.

C var först med och stöttade tjänstemannabeslutet. Till ÖP sade Mikael Westin, Centerpartiets förstanamn till kommunfullmäktige, så här:

– Man har prövat allt och kommit fram till att det här är en nödvändig åtgärd. Jag känner mig trygg med det.

Men mot slutet av sommaren, då frågan kom upp på politikernas bord, ändrade sig C och gick till hård attack mot S för att de gick vidare med beslutet. Kanske ändrade man sig för att det var brinnande valrörelse och en valfråga om huruvida elever ska få gå kvar i sin skola knappast är ett recept för valvinst? Däremot kan det vara mycket gynnsamt att kanalisera missnöjet i den fråga som dominerat den politiska debatten månaderna innan valet.

I valrörelsens slutskede lade C tillsammans med lokalpartiet Allt för Ragunda, AFR, fram ett förslag om att ta in pensionerade lärare som fram till årsskiftet kunde hoppa in som lärare i förhoppning om att kommunen under den tiden skulle lösa situationen. Men någon hållbar lösning var det knappast.

S stod under valrörelsen upp för beslutet att det var bättre att garantera eleverna ett stabilt läsår med behöriga lärare, även om det betydde att skolfrågan skulle kosta dem i popularitet.

Svaret ser vi i valresultatet.

Så vem kommer egentligen att styra kommunen framöver? För tydligt är att kommunalrådet Jonas Andersson (S) hänger i limbo.

C säger sig i första hand vilja föra samtal med AFR och KD. Tillsammans skulle de få 12 av 25 mandat. Men såvida de inte får med sig V eller SD kan de inte bilda majoritet. Dock är önskan att samarbeta med AFR aningen förvånande, givet de två partiernas konfliktfyllda historia.

Vad LT erfar har C ännu inte velat hålla några samtal med S. Tillsammans skulle S och C få 16 mandat och därmed kunna bilda majoritet.

Dagen efter valet sade sig Jonas Andersson (S) vara beredd att starta förhandlingarna. I ÖP förklarar Mikael Westin (C) att det inte var någon brådska. Först skulle han på älgjakt.

Det är en märklig inställning dagen efter ett val.

I mitten av oktober är det budgetberedning inför kommunstyrelsen. Om C har för avsikt att bygga en helt ny majoritet i Ragunda är det läge att skynda på förhandlingarna.

Vare sig det är älgjakt eller inte.