Lovisa Arvidsson om politiska läget i Ragunda: Starka välfärdslöften från S i politiskt svajig kommun

Det politiska läget i Ragunda skiljer sig minst sagt från den klassiska politiska uppställningen inför ett val. Fem partier ställer upp i valet: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Allt För Ragunda (AFR) och Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet har beslutat att inte ställa upp i valet utan i stället ägna sig åt utomparlamentarisk aktivism.

Den valtekniska allians som fanns mellan lokalpartiet AFR, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i valet 2014 har varit upplösts sedan länge efter inre strider. M och L finns sedan dess inte längre representerade i kommunen.

Den som har följt mediebevakningen från Ragunda under den senaste mandatperioden har fått ta del av ett infekterat politiskt klimat. Oppositionsrådet Annika Forsström Nordvall (C) lämnade 2015 sitt uppdrag efter vad som beskrivits som trakasserier från AFR:s Bo Bergström, som i sin tur ersatte henne som oppositionsråd. I samband med det kände sig majoriteten av kommunfullmäktiges ledamöter nödgade att införa en uppförandekod för politiker.

Lägg därtill en infekterad debatt om skolnedläggning i Bispgården som i högsta grad väcker känslor och påverkar valrörelsen.

Snurrigt? Ja. Men inte unikt. Tvärtom kanske Ragunda symboliserar utmaningarna som politiker i många små kommuner möter. Med ett stort geografiskt område, en relativt liten men åldrande befolkning och förhållandevis få personer som engagerar sig politiskt ställs det stora krav på dem som ändå tar steget att kandidera.

Idag har S egen majoritet med 15 mandat i kommunfullmäktige. De huvudsakliga utmanarna C och AFR har 5 respektive 4 mandat. Kanske kan de hota S om de får till en bred allians, men med tanke på de frostiga relationerna mellan C och AFR under mandatperioden skulle det vara förvånande.

Men man ska aldrig säga aldrig. I en liten kommun där politiken i mångt och mycket hänger på personkemi snarare än ideologi kan allt hända. Till synes otänkbara allianser kan bildas, och de mest självklara allianser kanske inte vill inte ta i varandra med tång.

På onsdagskvällen höll Socialdemokraterna i Ragunda sin valupptakt. Då presenterades även de reformer som partiet går till val på. De tre prioriterade frågorna är en upprustning av kommunens fastighetsbestånd på 75 miljoner kronor, 100 nya jobb inom välfärden och att minska barngrupperna inom förskolan, från 18 till som mest 15 barn.

Fastighetsbeståndet har länge varit i behov av upprustning. Det gäller både utemiljöer och förvaltningsfastigheter som skolor, förskolor, äldreboenden och kommunens hyresfastigheter. Det är en klok investering för en kommun som redan lägger stora summor på akuta åtgärder på grund av eftersatt underhåll.

De 100 nya jobben inom välfärden är tänkt att rikta sig till personer som idag står långt från arbetsmarknaden, som långtidssjukskrivna och nyanlända. Det, liksom minskade barngrupper, är klassisk välfärdspolitik som en liten kommun som Ragunda är i precis lika mycket behov av som vilken annan kommun i landet.

I kontrast till Socialdemokraternas vallöften står oppositionens strid för den nedläggningshotade skolan i Bispgården.

Ragunda är känt för sin oförutsägbara politik och politiker som inte följer gängse normer. Det återstår att se om väljarna följer samma mönster den 9 september.