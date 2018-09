Lovisa Arvidsson om kommunresultaten: En spegling av riksläget men Berg ett tydligt trendbrott

Rikstrenden speglar sig onekligen i de lokala valresultaten i länet. Socialdemokraterna och Moderaterna tappar stort medan Centerpartiet och Sverigedemokraterna ökar kraftigt.

Tydligast ser vi den effekten i Östersunds kommun där ett maktskifte stod klart på måndagsmorgonen när Ann-Sofie Andersson (S) meddelade sin avgång.

Även i Åre står ett maktskifte klart. Koalitionen mellan S, M och MP har nått sitt slut i och med Centerns framgång som det största partiet i kommunen och de stora partiernas tapp. På tredje plats hamnar Västjämtlands Väl.

Åre är en kommun som är van att byta politisk skepnad och färgpalett ofta. Möjligtvis straffas S och M för den oheliga alliansen under förra mandatperioden men det ska inte uteslutas att valresultatet i Åre är ett utfall av rikssnittet, kombinerat med ett lokalparti som varit skickliga på att fånga upp populistiska vindar och missnöjesröster i kommunen.

Även i Strömsund tappar S till fördel för C och SD, men S behåller fortfarande sin starka ställning med 45,3 procent och kommer med största sannolikhet att kunna fortsätta behålla makten tillsammans med V.

Två kommuner som sticker ut i valrapporteringen är Ragunda och Berg. Ragunda som tidigare varit ett av länets starkaste S-fästen tappar stort till C och SD. I Ragunda har den lokala skolfrågan i Bispgården väckt mycket känslor, något som C som kovände i frågan troligen tjänat på genom att plocka upp många missnöjesröster. Däremot saknas en samlad opposition i Ragunda. Ett rimligt scenario vore att S och C tog varandra i hand under förhandlingarna om makten i kommunfullmäktige.

Bergs kommun skiljer däremot ut sig genom att S och V ökar medan C minskar. Gissningsvis ser vi utfallet av en tydligt ideologisk valrörelse där privatiseringen av äldreomsorgen har stått i fokus, med stort stöd för S linje att fortsätta driva i kommunal regi. S kommer dock få svårt att få till en majoritet och räcker ut en hand till både V och C.

I Krokom har C inte haft samma framgång som på de flesta andra håll i länet, inte heller är S tapp lika stort som på andra håll. Ingen tydlig majoritet syns i valresultatet och många förhandlingar lär vänta.