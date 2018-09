Lovisa Arvidsson: Gest från S att avstå egen talman

Talmannen har en nyckelroll i regeringsbildningen. När valresultatet nu blev så jämt, med en stark vågmästare som ingen av blocken vill samarbeta med, är talmannens roll alltmer avgörande.

Under tisdagen meddelade Socialdemokraterna att man inte kommer att föra fram en egen talmanskandidat. Istället vill man komma överens över blockgränsen.

Praxis har annars varit att talmannen kommer från det största partiet, men under regeringen Reinfeldt bröts denna praxis med Per Westerberg (M) som talman. Det vill säga, en talman från det största partiet inom det största blocket.

Talmansfrågan är därmed inte längre lika given i svensk politik. Och betydligt mer står på spel i dag med SD:s makt i Sveriges riksdag.

Att inte gå fram med en egen kandidat till talmansposten kan ses som en gest från Löfven till allianspartierna inför den kommande regeringsbildningen. Och att S menar allvar med ett blocköverskridande samarbete i regeringsfrågan.

Det skulle kunna betyda att förhandlingarna börjar gå in i en ny fas där positionerna inte behöver vara lika låsta som dagarna efter valet.

Diskussioner inför talmansnomineringen sköts på flera nivåer men än så länge har C och L nobbat Löfvens hand. Under tisdagseftermiddagen meddelade Annie Lööf (C) att Alliansen kommer att föra fram en egen kandidat, men gärna för samtal med Löfven.

I praktiken betyder det att C inte är intresserade av att föra diskussioner som enskilt parti med S, utan att man bara är intresserade av Stefan Löfvens hand om det innebär att S stöder Alliansens talmanskandidat.

Enligt rykten är Alliansens kandidat Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och en av arkitekterna för Decemberöverenskommelsen.

Ingen vill se en ny Decemberöverenskommelse, de är nog alla blivande talmanskandidater medvetna om. Men det kommer också att bli svårt att bilda regering utan stöd av SD, såvida inte samtal börjar föras på riktigt över blockgränsen.

Frågan är hur länge C och L vägrar inse detta.