Kata Nilsson: Tystnadskulturen inom SSU är en angelägenhet för S

Under veckan har det stormat en hel del kring Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. I media har det framkommit att distriktet i Skåne har haft företrädare som bland annat ska ha uttryckt sig homofobiskt, något som gjort att SSU:s förbundsordförande Philip Botström rutit ifrån mot Skåne-distriktet.

Men att det varit interna stridigheter i Skåne under en längre tid har inte varit en hemlighet, och det är också något som förbundet tydliggjort. Det är de homofobiska uttalandena, bland annat, som nu kommit ut i ljuset och som förändrat förbundets inställning till SSU Skåne och dess ledning.

Ibland fördunklas vår syn och vi väljer oftare att tro på de som är våra vänner och inte se saker och ting för vad de är. Ibland är det också åt andra hållet, att vi vill förhålla neutrala så till den grad att vi väljer att bortse från saker vi annars aldrig hade bortsett från.

En källa till Aftonbladet hade sagt att det är lögn att förbundet varit ovetande. Det möjligt att företrädarna för den falang som nu styr SSU i Skåne uttryckt sig olämpligt och att SSU-förbundet känt till det men att man inte vill ta ställning i en lokal konflikt. Skånes falangstrider har ju som sagt varit kända för SSU-förbundet.

Men problemen finns i alla partier, med företrädare som beter sig dumt och uttrycker åsikter som inte är förenligt med partilinjen. Men när sådant händer i exempelvis Sverigedemokraterna blir folk inte lika förvånade. Deras “nolltolerans mot rasism” är liksom väldigt tunn med tanke på att partiet grundades av nazister och deras politik går ut på att peka ut invandrare som roten till alla problem.

Socialdemokraterna är ett parti som i mycket högre grad förväntas stå upp för alla människors lika värde, för S politik går ut på att stå upp för de svaga och hjälpas åt i samhället. Därför måste nolltoleransen mot annat vara stenhård, allt annat är orimligt.

Detta har förhoppningsvis SSU-förbundet förstått i och med den mediala uppmärksamhet detta fått under veckan, men det är också viktigt att moderpartiet förstår det. Under metoo framkom det flera berättelser, bland annat mot dåvarande talmannen Urban Ahlin (S), vilket fler kvinnor menat varit något som många vetat om under en längre tid.

Tystnadskultur leder till att färre vill engagera sig, och om det är angivaren som blir straffad kommer färre våga ange. Då slutar man hellre engagera sig. Och en rörelse som socialdemokratin ska aldrig tillåta företrädare och medlemmar begränsa andras engagemang i partiet.

Det är nog därför så många är så upprörda över vad som skett i SSU i Skåne. Att folk nu vittnar om en hotfull kultur och uttalanden som inte är förenliga med SSU:s värderingar är en våg, likt metoo, som ger ringar på vattnet. När en uttalat sig vågar fler göra det.

Om SSU-förbundet vetat om allt som försiggått eller inte kan man inte veta. Men att SSU står inför en medial kris, och därmed även partiet, är ett faktum. Men ur en kris kan faktiskt bra saker komma, och förhoppningsvis är SSU:s tillåtande kultur snart ett minne blott.

Kata Nilsson, krönikör LT och politisk redaktör Piteå-Tidningen