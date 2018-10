Kata Nilsson: Socialdemokratin ska vara politikens dansgolv

"Är det inte du som är socialdemokratins Lady Gaga?" frågade Karl-Petter Thorwaldsson mig vid frukosten på kursgården Bommersvik. För er som inte vet vem Karl-Petter Thorwaldsson är kan jag berätta att han är ordförande för den fackliga samlingsorganisationen LO. För er som inte vet vem jag är kan jag berätta att han hade rätt.

Det var första helgen på Aftonbladets Ledarskribentutbildning, som flera av mina vänner tidigare år hade gått och som jag efter påtryckningar från dem till slut hade sökt in till. Jag kom in, och jag var så himla nervös.

Skulle mitt språk gå från poetiskt till akademiskt torrt? Förväntades jag författa krångliga meningar om invecklade politiska förslag? Skulle jag placeras i en mall formad efter de främsta av opinionsskribenter, som förvisso är skitbra men som inte kändes som jag.

Nä, jag kunde inte haft mer fel. Första dagen hade vi ett utbildningspass som gick ut på att hitta ens egen röst. Vi fick den pyttelilla uppgiften att fundera på den ytterst existentiella frågan “Vem vill jag vara?” (som skribent, men ändå). Därefter fick vi presentera vad vi kommit fram till. Och jag var klar. Jag vill vara socialdemokratins popstjärna.Det är en komisk titel. Den är både motsägelsefull och älskvärd på en och samma gång. För det finns ju ingenting så grått och tråkigt som sann reformistisk socialdemokrati. Samtidigt finns det heller ingen politisk åskådning som varit lika populär hos svenska folket. Nästan lika poppis som en popsångerska.Tack vare 100 år av socialdemokrati i det här landet har vi fått en pålitlig och stark välfärdsstat. Bland annat är svensk skola en av världens bästa. Och i skolan fick jag lära mig grammatik men blev också uppmuntrad att vara kreativ, när mina lärare förstod att jag intresserade mig för språk.

Politik handlar om att skapa ett dansgolv där alla kan dansa sina liv

Det finns ett gammalt citat, som jag inte minns vem som sagt men som lyder: “Politik handlar om att skapa ett dansgolv där alla kan dansa sina liv” och som jag känner passar in på min bild av välfärdslandet jag vuxit upp i och som socialdemokratin byggt.

Jag hade under en längre tid känt en sorg över hur poppiga unga tjejer valde andra politiska rörelser framför socialdemokratin. Men jag visste också att många kanske bara behövde en ung, poppig sosse-tjej att identifiera sig med för att haka på. Inget ont om Stefan Löfven, men han är ju verkligen inte någon Lady Gaga.

Det var då jag förstod att det är lugnt om jag inte vill bruka krångliga formuleringar för att få fram det jag vill ha sagt. För vi är alla olika personer, med olika perspektiv, som alla har vår egen röst med rätt att säga det vi vill säga och vi når varandra på olika sätt.Äldre gråsossar kan identifiera sig med Stefan Löfven eller Karl-Petter Thorwaldsson, och unga poptjejer med mig. Fast äldre gråsossar kan också gärna få identifiera sig med mig om de vill, men jag kommer aldrig ändra på mig själv för att det ska hända.Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors lika värde och varje människas förmåga att bli det hen vill. Därtill tror jag på idén om att hjälpas åt för att skapa ett samhälle där ingen ska vara begränsad av sin bakgrund eller sitt utseende på vägen mot att förverkliga sig själv. Och de värdena är vad jag, i grunden, vill använda min röst för att sprida.

Men det finns få frågor jag inte har en åsikt i, och min röst är min för att jag förväntas använda den. Det här med “socialdemokratins Lady Gaga” började med att LO-ordföranden skämtade så med mig på Bommersvik.Det är okej att han gjorde det, för det betyder att han hade hört det och kom ihåg vem jag var. Kanske lyssnar han därmed på min röst den dag jag framför en åsikt jag anser han behöver höra.

Om inte annat kan vi nynna på Gagas första singel tillsammans, den hon slog igenom med, och tänka på det där dansgolvet vi skapar när våra röster kanske förhoppningsvis bidrar till utvecklandet av välfärdslandet Sverige. Just dance. It’s gonna be OK.

Kata Nilsson

Kata Nilsson är politisk redaktör på Piteå-Tidningen och spoken word-artist. Kata kommer att skriva krönikor på LT:s ledarsida varannan lördag.