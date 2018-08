Erik Löfgren: Jag vill kunna fortsätta rekommendera Sverige efter 9 september

Byggnaden jag har framför mig ska tydligen bestå av 40 miljoner byggstenar och den tornar upp sig i nära hundra nygotiska meters höjd, precis vid kanten av Donau.

Ja, det ungerska parlamentshuset i Budapest är nog det allra maffigaste byggnadsverk jag någonsin fått skåda med egna ögon. Det är byggt för att fira att det ungerska riket fyllde tusen år, runt förra sekelskiftet, och strosar man runt i Budapest så är det helt omöjligt att inte slås av hur mycket historia staden rymmer i sina maffiga byggnader, vackert belägna slott och ståtliga hängbroar.

Det är så fint, det allra vackraste stoppet på min tågluff, och jag vill kunna insupa allt det vackra och all historik och kultur i giriga klunkar, med svalget vidöppet. Men hela tiden är det någonting som skaver, som gör att det stockar sig, som gör att man då och då tvingas grimasera av bitter eftersmak.

Det är faktumet att de fyllt sitt pampiga parlamentshus med fascister. Att jag är med och sponsrar Viktor Orbáns högerextrema Fidesz-ledning med mina turistpolletter; att jag tagit mig friheten att besöka ett land som gjort allt för att vinna årligt EM-guld i den nya inne-sporten ”hata på flyktingar”. Den tanken följer mig hela tiden, under hela min vistelse i Ungern.

Och i samma veva har jag svårt att inte tänka på Sverige.

Till nästan varenda människa jag träffat på mina tågresor så har jag slängt iväg ett ”you should really go there” när mitt Sverige kommer på tal. För jag tycker verkligen att vi har ett väldigt vackert land, väl värt att besöka. Ett land att vara stolt över.

Men efter den nionde september i år finns det en fara att vettigt folk ska behöva turista i Sverige på samma sätt som jag skamset mjuggturistade i Budapest: att de kommer att behöva gå runt med en bekymrande brasklapp i bakhuvudet under hela semestern. ”Visst, Sverige är väldigt fint och så”, kommer de säga, ”men det är ju svårt att förbise att de har låtit ett gammalt nazistparti växa sig störst”.

I Ungern har Viktor Orbán och hans parti Fidesz beslutsamt vandrat åt det högerextrema hållet. Partiet har konservativa rötter, till och med liberala allra längst nere vid rotfästet, och ändå har de nu gått så fascistlångt högerut att de effektivt lyckats tysta oppositionen och stänga ner tidningar. Samtidigt som Orbán på gammalt Sergej Bubka-manér tävlat mot sig själv i att hela tiden slå nya Europarekord i hets mot muslimska flyktingar.

Det har gått snabbt.

Men det parti som kan bli störst i det svenska riksdagsvalet har hatat och hetsat mot utsatta grupper långt innan det blev trendigt. Ja, de formligen bildade sitt parti för att göra just det. I det Sverige som jag så varmt rekommenderar till alla jag stöter på så kan Sverigedemokraterna – med sina rötter i ”Bevara Sverige Svenskt”-gängens heilande på gatorna, i det lika urskillningslösa som ideologiska hatet, ja, i den faktiska naziströrelsen – faktiskt bli störst, ges inflytande, få makt.

Och det känns fortfarande som att vi inte riktigt fattar vad de kan göra med den makten, trots att vi sett exempel på exempel på vad i grunden mer liberala – åtminstone inte direkt nazist-kopplade – partier varit villiga att göra runtom i Europa, så nära oss som i ghetto-zonernas och burkaförbudets Danmark.

I lördags hade militanta nazister tillstånd att demonstrera mitt i den svenska huvudstaden och i min hemstad Sundsvall sitter just nu en pistolskyttetränad nazist åtalad för att ha förberett mord på journalister. Fascismens framfart går inte att blunda för.

Och snart kan alltså Sverigedemokraterna – ett parti så grundmurat rasistiskt att andra länders populistrasister inte ens velat ta i dem med en samarbetande tång – bli största parti i vårt land.

Det här är min sista text inför valet och det finns så mycket som står på spel, som man egentligen borde lyfta – men det som räder mig allra mest är detta:

Att Sverige ska låta ett gäng med rötterna i nazismen bli största parti.

Snälla gör ditt för att det inte ska ske den nionde september.

Erik Löfgren