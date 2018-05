Insändare: Varför sa M nej till gruvstopp?

Att riksdagens majoritet nyligen beslutade att förbjuda uranbrytning i Sverige är en viktig delseger för alla oss som länge kämpat mot planerna på gruvetablering i alunskifferlagren i Ovikenbygden, ja i hela Storsjöbygden.

En stark folkopinion har i många år tillsammans med kommunerna runt Storsjön, vår gemensamma vattentäkt, har stått eniga i motståndet.Tre av länets riksdagsledamöter – centerpartisten Per Åsling liksom socialdemokraterna Kalle Olsson och Anna Caren Sätherberg - står också bakom riksdagens beslut. Vad som förvånar är att moderaten Saila Quicklund röstade nej till förbudet mot att bryta uran. Kan du verkligen ställa dig bakom ett stort dagbrott mitt i kulturbygden vid Storsjöns strand, Saila? För det är just detta det handlar om.Förbudet mot uranbrytning är utan tvekan en stor framgång, men det måste bli möjligt att sätta stopp för all brytning i alunskiffer. Därför bör det aktuella riksdagsbeslutet snarast kompletteras med ett kommunalt veto mot all brytning i alunskiffer – och detta veto ska finnas redan på prospekteringsstadiet. Vi ser ju redan hur det australiska bolaget Aura Energy byter fokus till brytning av vanadin i stället för uran. Men det är är lika oacceptabelt eftersom uran och vanadin är blandat.

Vi accepterar inga gruvor där alunskiffer bryts i bygderna kring Storsjön!

Lena Olsson

kommunalrådskandidat Centerpartiet i Bergs kommun