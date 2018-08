Insändare: Sol och vind räcker inte

Tysklands koldioxidutsläpp är störst i Europa. Koldioxid utsläppet per invånare är i dag dubbelt så stort som utsläppet per invånare i Sverige. Trots stora satsningar på sol och vind. Dessutom gav sol- och vindkraft nästan inget energitillskott under sommarens värmebölja.

Varför landets brunkols drivna kolkraftverk måste köras med full effekt för att klara den tyska industrins effekt behov.

Tyska regeringens mål är att minska det sammanlagda koldioxidutsläppet till ca 553 miljoner ton år 2030. Men det tyska koldioxidutsläppet per invånare år 2030 har ändå inte kommit ned till dagens svenska utsläpp per invånare i Sverige.

Hög levnadsstandard kräver tillgång till billig energi. Kina exporterar i dag kolkraftverk till afrikanska länder. Ny teknik och koldioxidbesparande åtgärder måste komma fram för att minska världens koldioxid utsläpp. Kanske fjärde generationens kärnkraft eller toriumbaserad kärnkraft är ett av många alternativ. En gemensam Europeisk forsknings- och utvecklingsinsats kommer att krävas. Alla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Sverige är bra. Men det måste finnas en balans mellan verkningsfulla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och landets behov av en driftsäker energiförsörjning.

Björn Wahlberg