Insändare: Missnöjd med Östersundshem

Vi hyresgäster som bor i Östersundshems bostadsområden vill ha svar på följande frågor innan valet.

Fråga nr nr 1:

Kommunen har avkastningskrav på bostadsbolaget Ö-hem. Hur stort är detta avkastningskrav per år och hur används dessa pengar? Försvinner summorna in i kommunens allmänna budget eller görs bostadsnära satsningar för att förbättra miljön i de äldre bostadsområdena?

Fråga nr 2:

Vi som bor i Östersundshem betalar ju skatt i samma omfattning som kommunens övriga invånare men vi har under årens lopp tvingats att godkänna att Ö-hem har beslutat om en mycket generös sponsring via våra hyror till fotbollslag och även till olika andra företeelser som sägs ska öka trevnaden och utveckla trivsel för alla boende inom kommunen. Hur ställer sig kommunens politiker till det faktum att Östersundshems hyresgäster upplever att vi blir straffbeskattade jämfört med kommunens övriga skattebetalare? Kostnaden för den stora sponsringen måste ju betalas via våra hyror.

Fråga nr 3:

Vi hyresgäster som bor i Östersundshems äldre områden upplever att bostadsbolaget inte lägger ner någon större omsorg på skötsel och renoveringsbehov när det gäller de äldre bostadsområdena. Vi vill även påpeka att vi i mycket hög grad saknar boinflytande . Hur ser kommunens politiker på detta faktum?

Kerstin Wikholm

(Hyresgäst sedan 45 år i Kvarteret Slånbäret i Valla på Frösön)