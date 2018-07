Insändare: Minskat demokratiskt inflytande i Kall

Åre la ner Områdesstyrelsen i Kall igår. En majoritet bestående av S, M och MP tog beslut om att minska det demokratiska inflytandet för Kallborna. Beslutet i går är att likna vid sista spiken i kistan. Det har stått klart hela denna mandatperiod att Kalls områdesstyrelse varit en nagel i ögat på Åres politiska majoritet. Det kan inte ha undgått någon i Jamtland hur engagerade Kallborna varit med demonstrationer mot bland annat förslag om nedläggning av äldrevård och skola och i förlängningen Områdesstyrelsen. Tjänstemännen ldea fram utredningar vars kvalitet inte var värda ens papperet de skrevs på.

Vid ett stormöte i Kalls kyrka kunde chefstjänstemannen inte ens svara på hur många skattekronor det var fråga om. Då tillsattes en ny utredning för att gå till botten med frågan och där alla synpunkter skulle få möjlighet att komma fram. Den socialdemokratiska regeringen kom dock att rädda Årepolitikerna när de kom med nya pengar till Åre kommun. Helt plötsligt ansåg politikerna inte att det var nödvändigt att slutföra utredningen. Alltså: De tycker att en verksamhet är för dyr och måste läggas ner. Protester och demonstrationer med oomkullrunkeliga argument.

Ny utredning för att verkligen syna nya argument. Nya statliga pengar. Utredningen behöver inte fullföljas. Försök förstå denna röd-blå-gröna röra den som kan. I stället för att återkomma med förslag om nedläggning har organisationsförändringar skett under mandatperioden som lett till att Områdesstyrelsens inflytande minskats.

Majoritetens argumentation sammanfattades av Thomas Hägg på följande sätt: "Områdesstyrelsen har i dag inte många beslut att ta. I princip tar man bara beslut om ekonomiska rapporter några gånger per år. Under hela denna mandatperiod har man tagit totalt ett 20-tal beslut. Det, plus att varför ska bara Kall ha något eget har vi i majoriteten lagt förslag på att vi istället ska införa en bygdeutvecklingsberedning i kommunfullmäktige som ska träffa samtliga bygder i kommunen, inte bara Kall. Det tror vi är bättre."

Socialdemokraten Thomas Hägg tycker alltså att ta ifrån Kallborna beslutanderätt och i utbyte få möjlighet till information från politiker och tjänstemän en gång per år är att stärka det demokratiska inslaget.

Nu är det sommar och semestertider och Årebor och främst Kallbor när ni lägger er röst i höst.

Sören Monvall