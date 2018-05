Ledarsvar: LT: s ledare har fel om friskolor

Lördagen den 19 maj skriver Lina Norberg Juuso kanske årets sämst underbyggda ledare i Länstidningen. Först och främst så har vi ett skolsystem i Sverige som är byggt för att missgynna privata aktörer. Åtminstone när det kommer till hur mycket en elev är värd för en skola i kronor och ören. Skolor får en högre peng för elever som inte har de gynnsamma livsförutsättningar som Norberg beskriver.

Dessutom missgynnas de privata aktörerna då de är hänvisade till att ha ett kösystem. De får alltså inte välja elever. Det kan tyckas bra. Men eftersom Norberg hackar på vinst så är det viktigt att belysa. De kommunala skolorna får faktiskt procentuellt mer pengar att röra sig med om de behåller barnen som kommer från mindre välutbildade familjer själva. Rätt snett system faktiskt.

Det här systemet kan se lite olika ut från kommun till kommun, men generellt bygger det på att socioekonomiskt utsatta familjer, och där det saknas akademisk utbildning hos föräldrarna, ger högre skolpeng än barn som kommer från familjerna Norberg verkar tycka illa om.

Om det blir så att Engelska skolan öppnar i Östersund kommer de tvingas att bilda en skolkö. Avsteg kan göras från kön vid tillfällen, som t ex under flyktingkrisen och när skolsystemet utsätts för extra högt tryck. Östersunds största privata skola, Friggaskolan har t ex bett om att få göra avsteg från kön och erbjudit Östersunds kommun platser för nyanlända barn. Tyvärr har inte kommunen svarat med någon placering. Kanske en elak tanke, men kan det vara så att man vill behålla de elever som ger bäst betalt själva?

Norberg vill också påskina att svenska folket inte vill ha privata skolor i stort. Allt beror givetvis på hur man ställer frågorna. Men, majoriteten av oss svenskar vill ha valfrihet när det gäller både skola och vård. Om vi ska kunna ha kvar den valfriheten behöver privata verksamheter få drivas med vinst, eftersom svensk lag är tydlig; privata bolag får inte gå med förlust.

Tom Silverklo, Ordförande (C) Östersund och riksdagskandidat

Lina Norberg Juuso svarar: Om systemet fungerade som Silverklo påstår skulle vi se rekryteringskampanjer riktade mot ”mindre välutbildade familjer”. Sådana kampanjer lyser med sin frånvaro, det måste väl även Tom Silverklo hålla med om

Tom Silverklo tycks helt ha missat det som gjort Engelska skolan till en succé: De lockar välutbildade föräldrar att ställa sina barn i kö till skolan redan i späd ålder. Elever från väl fungerande hem klarar sig oftast bra, även med färre utbildade lärare än genomsnittet. Det är fakta. Därför har Engelska skolan bra resultat och låga kostnader och höga vinster.

Bra koncept för ägarna. Bra för eleverna som har turen att komma in. Sämre för dem som väljs bort.

Lina Norberg Juuso, ledarskribent