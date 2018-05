Debatt: Vi kräver svar av politikerna om Litsbacken

Till AnnSofie Andersson (S), Karin Thomasson (MP) och den styrande majoriteten i kommunen där Östersund är huvudort men inte centrum.

Alla vi medborgare i kommunen som på olika sätt visat vårt engagemang för Litsbackens bevarande åberopar vår medborgerliga rättighet och kräver att ni gör en Öppen redovisning av vilka prioriteringar som legat till grund för beslutet att lägga ned Lits slalombacke. Vi är inte bara ideella ledare i våra föreningar, vi driver också föreningsaktivt eller ideellt, en sporthall, gym, en slalombacke, 6 av 8 fotbollsplaner och en dansbana med fik. Vi håller efter 12 mil långa skoterleder och skidleken har vi i princip anlagt själva. Ska Litsbacken vara kvar säger ni att vi måste driva och äga den själva.Varför? Varför är det inte gott nog att vi ser till att det blir skidskola, tävlingar, ledarskapsutbildningar och andra arrangemang i backen? Var går gränsen för hur mycket ansvar människor utanför staden ska ta för ett aktivt idrottsliv?Vilken bevekelsegrund ligger bakom det ställningstagandet? För det ironiska är att samtidigt som ni och vi kämpar på riksnivå för en levande landsbygd utgår ert styre från samma urbana norm som på riksplanet där staden ges en priviligierad position. Den tar sig i uttryck både genom en oproportionerlig ansvarsfördelning och genom snedfördelning av ekonomiska medel. Det fanns 700 000 kronor för att se fin fotboll i 180 minuter på storbildsskärm i staden men inga pengar för en säsong med fin skidåkning i backen på landet. Det finns drygt 7 miljoner att anlägga välbehövliga konstgräsplaner i staden men endast en säck gräsfrö till fotbollsplanen på landet. Och förresten,hur kom det sig att majoriteten i kommunstyrelsen inte följde kommunjuristens klarläggande om att förlägga ovanstående ärenden i den nämnd de egentligen hör hemma? Det var ett av skälen AnnSofie Andersson åberopade när initiativärendet om anslag till Litsbacken röstades ner i Kommunstyrelsen den 8 maj. Nu står det klart att staten går in och betalar ca. 800 000 kronor för multiarenan på Treälvsskolan. Varför låter ni inte hela beloppet eller delar av det gå tillbaka till den idrottsförening som sökte dem och därmed möjliggöra ytterligare etableringar av fler anläggningar i området? I stället ska de försvinna in i en investeringsram för ex. projekt som har dragit över budget eller andra planerade investeringar, som redan borde finnas med i budget kan man tycka. Vi ser helst att ni besvarar det här öppna brevet i Häggenås Sporthall så att vi får möjlighet att ställa följdfrågor.Då kan ni samtidigt visa att ni menar allvar med er antagna Folkhälsopolicy om ett citat: "öppnare beslutsfattande och en positiv inställning till dialoger". Datum och tid mailas oss i Initiativet. Initiativet Litsbacken med ca. 700 besökare till våra arrangemang Arrangörerna för stödkonserten i Häggenås med ca. 1000 deltagare Lits Byförening 33 föreningar och företag Häggenås Intresseförening 1200 medlemmar Församlingen i Häggenås-Lit-Kyrkås 2400 medlemmar