Debatt: Var finns framtidens arbetskraft?

Kompetensbristen i Sverige är rekordhög. Hela fyra av tio företag har i dag svårt att hitta rätt kompetens – den högsta siffran på 12 år enligt ManpowerGroups kompetensbristundersökning. Utvecklingen riskerar att skada både företagens tillväxt och landets konkurrenskraft. Nu behöver företagen i Jämtland ta ansvar för att säkra sin kompetensförsörjning.

Kompetensbristen i Sverige är den största på 12 år, enligt ManpowerGroups årliga kompetensbristundersökning. Fyra av tio arbetsgivare, 42 procent, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens – och att det blir allt svårare att rekrytera. Värst ser det ut för de stora företagen.De främsta orsakerna till kompetensbristen är att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet. Dessutom får arbetsgivarna in för få ansökningar. Digitaliseringen och den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar också. När företag digitaliserats och yrkesroller förändras blir det svårare att hitta kandidater med rätt kombination av tekniska kunskaper och personliga egenskaper.Kompetensbristen ställer ökade krav på företag att tänka nytt kring rekrytering. På ManpowerGroup menar vi att fler företag i Jämtland bör utveckla en strategi för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden. En sådan strategi kan innehålla följande fyra delar:1. Bygg – investera i lärande och utvecklingUtveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har och se till att ett ständigt lärande finns i organisationen. Det gynnar både företaget, som kan möta omvärldens nya krav, och medarbetarna, som blir anställningsbara både nu och i morgon.2. Köp – rekrytera eller hyr in rätt kompetensEtt starkt arbetsgivarvarumärke och en attraktiv företagskultur underlättar när ni ska rekrytera eller ta in externa resurser på konsult- eller hyruppdrag. Dessutom motiveras allt fler av att känna att de bidrar till ett positiv samhällsutveckling på jobbet.3. Låna – skapa ett nätverk av gig-jobbareAll kompetens behöver inte finnas inom företaget. Med en talangpool med externa personer för tillfälliga behov kan ni snabbt hitta rätt person för rätt jobb. Det kanske är studenter, frilansare eller tidigare kollegor som inte längre vill vara fast anställda utan vill ha mer flexibilitet i arbetslivet.4. Växla – förändra eller hitta nya rollerAnvänd de kompetenser ni redan har genom att hjälpa medarbetare att byta roller eller arbetsuppgifter. Om det inte går att hitta en ny roll för medarbetaren behöver arbetsgivaren, med respekt och värdighet, hjälpa personen att komma vidare i arbetslivet i eller utanför organisationen.Kompetens är en strategisk fråga för företagsledningen och helt avgörande för både den egna affären och i förlängningen för svensk konkurrenskraft. Men det går att hitta rätt kompetens genom att tänka nytt och strategiskt kring sin kompetensförsörjning. Hela Sverige tjänar på att Jämtlands företag tar ett ännu större ansvar för att ta tillvara på och utveckla människors kunskap och förmågor.Lars Forseth, vd för ManpowerGroup