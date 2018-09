Debatt: Så minskar du ditt klimatavtryck

Den rekordvarma sommaren blev en brysk påminnelse om vad framtidens klimat kan innebära. Samtidigt som skogsbränderna rasade orsakade torkan foderbrist och nödslakt.

Vår konsumtion påverkar i stor utsträckning hur klimatet kommer bli i framtiden. Bara i Jämtland är de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser 1,4 miljoner ton koldioxid varje år. Det motsvarar cirka 11 ton per person och år.Men det går att minska sina egna utsläpp, genom att göra små förändringar i hur du konsumerar. Här är våra fem bästa tips, som alla gör gott för både planeten och den egna plånboken.# Ät upp all mat. I Sverige är matavfallet cirka 130 kilo per person varje år, vilket innebär onödiga klimatpåverkande utsläpp. Men mat blir inte dålig bara för att datummärkningen passerats. Var därför inte rädd att välja mat med kort datum när du handlar eller tar mat i ditt skafferi eller kylskåp.# Minska köttportionen. Animaliska produkter som kött, mjölk och ost står för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att minska mängden kött på tallriken och i stället äta lite mer grönt hjälper dig att minska dina utsläpp.# Handla med kvalitet. Bra produkter håller längre. I Sverige handlar vi i snitt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år, och slänger 8 kilo. Om du inte behöver köpa nytt lika ofta kan du därför minska din klimatbelastning.# Kör mer klimatsmart. Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och av det totala antalet bilresor är hälften kortare än 5 kilometer. Kan du vid en del av resorna i stället åka kollektivt, samåka, cykla eller gå minskar du dina utsläpp.# Flyg kortare eller mer sällan. Genom att välja ett närmare resmål, eller avstå en flygresa för att i stället semestra på annat sätt, kan du minska dina utsläpp.Vi på Matsmart har bestämt oss för att bidra till klimatomställningen, i första hand genom att minska matsvinnet. Från olika matproducenter köper vi bland annat varor med kort bäst före-datum, säsongsvaror eller på grund av förpackningsbyten. Det är mat som annars hade slängts, men vi säljer den vidare med rabatt till privatpersoner i Jämtland och resten av Sverige.Du kan också minska din klimatpåverkan. Välj de sätt som passar dig bäst.Karl Andersson

Vd Matsmart