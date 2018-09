Debatt: Rasism finns överallt

Rasismen finns alltid där. Den som gör skillnad på folk efter etnicitet, kultur och ursprung och stöter bort den som inte ser ut som normen eller som på andra sätt avviker från majoritetsgruppen. Ibland omedvetet, andra gånger högst medvetet.

Den som sållar bort “annorlundaklingande” namn i anställningsprocesser. Den som gör skillnad på människor utifrån hudfärg. Att lyfta antirasism är viktigt både för att synliggöra strukturer och normer som hindrar oss att delta i samhället på likvärdigt sätt, men också för att blotta vardagsrasismen.

Att lyfta antirasism är att motverka alla former av diskriminering och involvera fler delar i samhället i arbetet. Myndigheter, arbetsgivare, fackföreningar och ideella organisationer kan alla lyfta osynliga strukturer men det krävs också en stark lagstiftning och en stark diskrimineringsombudsman. Det öppna samhälle Miljöpartiet vill ha kräver effektivt arbete mot alla former av diskriminering. Miljöpartiet vill skärpa sanktionerna mot den som diskriminerar och att den som diskrimineras ska få hjälp och stöd från samhället, bl.a. genom att stärka polisens arbete mot hatbrott, där motiven till brott kommer ur hat och fördomar kring t ex sexuell läggning, etnicitet eller religionstillhörighet.

Alla individer är olika, och samhället ska inte bara vara anpassat för de som utgör normen. Strukturell diskriminering och rasism behöver lyftas och blottas för att inte fördomar, stereotyper och begränsande normer ska få prägla samhället. Främlingsfientlighet och rasism är oförenligt med ett samhälle där alla får leva och verka på lika villkor. Att arbeta för att vi är, bör och kan vara olika kommer Miljöpartiet alltid göra, både nu och efter valet. Men det är än mer viktigt att lyfta arbetet med antirasism när det finns krafter i samhället som inte ser att olika berikar och som gör skillnad på människor.

I årets val är det minst lika aktuellt att lyfta arbetet med antirasism och uppmärksamma insatser mot rasism, främlingsfientlighet och inskränkthet. Därför föreslår vi

# Att barn och unga får med sig mer kunskap om rasismens rötter och nutid i skolan.# Att arbetsgivare ska ta ett ansvar för att ha en arbetsplats där alla är välkomna och där antirasism är självklart.# Att föreningar och organisationer utbildar frivilliga och personal om antirasism.

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP)

Sammankallande, Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Alina Koltsova (MP)

Ledamot, Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Shadi Larsson (MP)

Ledamot, Jämställdhets- och mångfaldskommittén