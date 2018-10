Debatt: Politikens lekplats

Sveriges medborgare har nyligen valt vilka som ska jobba för medborgarnas bästa. För detta betalar medborgarna en väl tilltagen lön till riksdagsledamöterna. I den politiska maktkampen verkar det tyvärr som partiledarna glömt sina uppdragsgivares bästa. Den politiska maktkampen kan beskrivas med följande saga från ett vuxendagis:

Detta hände på ett vuxendagis. Dagiset hade fått en ny sandlåda som skulle fyllas med sand. Det fanns tre sandhögar. En med röd sand, en med grön sand och en med blå sand. ”Dagisbarnen” fick till uppgift att komma överens vilken sorts sand de skulle fylla sandlådan med. De 8 ”dagisbarnen” Jonas, Stefan, Isabella, Jan, Annie, Ulf, Ebba och Jimmie lovade att sandlådan skulle bli så fin bara de fick som de ville.

När de kom ut skrek Jonas att han bara ville ha röd sand i sandlådan. Fattas det röd sand, lånar vi pengar och köper mera röd sand. Våra barn kan betala den när de blir stora. Nej! ropade Stefan, färgen alldeles för röd. Lite grön och blå sand vill jag ha med. Då blir Isabella, Annie och Jan glada. Isabella ropade att det ska vara grön sand i sandlådan. Förresten kan vi inte låta de som inte har någon sandlåda få komma hit och leka, sa Isabella. Stopp! ropade Stefan, vi får inte vara naiva. Vi måste tänka på vår egen sandlåda. Jonas ändrade sig lite och kunde tänka sig lite grön sand i sandlådan, om han fick leka med Stefan och Isabella.

Annie tyckte liksom Jonas, Isabella och Jan att andra skulle få leka i deras sandlåda och ropade; KOM HIT, KOM HIT. Nu skyndade sig Ulf att lägga handen för Annies mun och sa, tyst! annars får du inte leka med mig. Sedan viskade han till Annie och Jan; Kan vi fråga Jimmie vilken sand han vill ha? Aldrig i livet sa Annie och Jan, och hotade med att leka med Stefan om Ulf pratade med Jimmie. Annie ångrade sig, när kom på att hon lovat äta upp sin sko hellre än att leka med Stefan. Jan kunde inte prata med Jimmie, för det hade han lovat sina barn. Ebba tyckte att de kunde prata lite med Jimmie, men vågade inte säga det, för då skulle Annie och Jan bli arga. Då kunde Ulf, Ebba, Annie och Jans allians spricka.

Stackars Jimmie , som ingen ville leka med, var jättearg och hotade att slänga ut all sand ur sandlådan om ingen pratade med honom. Han tyckte han var mobbad. Han kunde leka med vem som helst som ville leka med honom. Men egentligen ville han helst leka med Ulf och Ebba. Han ville helst ha blå sand i sandlådan, men kunde även tänka sig lite röd sand om det var nödvändigt för att få leka med de andra. Däremot ville han inte ha någon grön sand i sandlådan och att ingen utifrån skulle få leka i deras sandlåda. Han lovade också att inte smussla in någon brun sand i sandlådan och vände ut in på byxfickorna för att visa att han inte hade någon brun sand.

Jonas, Stefan, Isabella, Annie och Jan var i alla fall överens om en sak. De skulle jättemobba Jimmie. Ulf och Ebba kunde också tänka sig att mobba Jimmie, men inte så mycket.

Så var sagan slut och alla väntar med spänning vilken färg det blir på sanden i sandlådan.

Casten Blomberg