Debatt: Östersundshem agerar mot bättre vetande

Den valfråga som är av yttersta vikt och som kommit bort i pågående debatt är den som handlar om Östersunds styrning av sina två stora bolag Östersundshem och Jämtkraft. Vi vet i dag att ett antal affärer som Östersundshem bedrivit under senare år har beslutats mot bättre kunskap.

När Östersundshem renoverade sina egna lokaler skedde det till en kostnad om cirka 30 000 kronor per kvadratmeter. Inom Campusområdet har den största ombyggnaden under senare år kostat 7 000 kronor per kvadratmeter. Och då till en mycket hög standard.

Östersundshem har alltså beslutat och genomfört en ombyggnadskostnad som är fyra gånger så hög, vilket är oansvarigt.

Att notera är att en nybyggnad i dag kostar, inklusive en hög miljöklassning, cirka 23 000 kronor kvadraten. Men när Östersundshem bygger Attefallshus med låg standard så kostar det ca 45 000 per kvadratmeter.

Tidigare, nu avgången styrelse har beviljat sig själva ansvarsfrihet mot allt bättre vetande.

Stora delar av denna misshushållning betalas genom kommunens ökande socialbudget genom höjda kostnader för bostadsbidrag.

Jämtkrafts nuvarande ordförande och nyss avgångne VD, uttryckte sig om köpet av Troms kraft 2012 som att det var en kanonaffär. Det som de visste om var att i princip alla norska finansinstitut och kommuner tittat på denna affär och bedömt den som extremt riskabel.

Ändå fattade Jämtkraft beslut om att köpa in sig i Troms Kraft. Resultatet av affären är en förlust på cirka 600 miljoner kronor upp till en miljard, beroende på hur man räknar. Jämtkrafts styrelse sitter ändå kvar.

Affären är en korkad kopia på förre vice statsministern Maud Olofssons Nuonaffär.

Kostnaden för dessa felbeslut inom Östersunds kommuns båda dotterbolag, kommer under de närmaste åren att betalas via neddragningar inom den sociala sektorn och genom neddragningar inom utbildningarna i Östersund.

Huvudansvaret för detta bärs av de två personer från Socialdemokraterna, vilka suttit som styrelseordförande i Jämtkraft respektive Östersundshem under innevarande mandatperiod. Men ansvaret delas också av Moderaternas vice ordföranden och delvis Centerpartiets styrelseledamöter.

Inför det kommande kommunalvalet borde därför samtliga partier berätta hur man ser på denna bolagsstyrning. Östersunds invånare har rätt att ha styrelseledamöter med normalbegåvning inom affärslivet i de för oss viktiga bolagen.

Men som vanligt anser sig valberedningarna kunna välja sina kompisar utifrån ett vänskapskorruptionsperspektiv istället för att prioritera normal kompetens.

Thomas Fuchs

VD A4 Campus