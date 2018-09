Debatt: (M): Gör vården statlig

Valrörelse och de politiska partierna försöker överträffa varandra med löften om mera pengar till Hälso- och sjukvården. Visst, sjukvården är underfinansierad, så det behövs, både när det gäller kvalitetshöjningar och att korta köer. Men frågan är, löser mera pengar sjukvårdens grundläggande problem? Mitt svar på den frågan är ett tydligt nej!

De grundläggande problemen i Svensk Hälso- och sjukvård är ojämlikheten till vård när man behöver den. Det spelar stor roll vart du bor, hur bra eller mindre bra sjukvård du får. Självklart kan vi inte ha det så. Vi måste helt enkelt göra som vad Norge gjorde i början av 2000-talet, förstatliga specialistsjukvården/sjukhusvården.

Vi Jämtlandsmoderater har drivit frågan mot vårt parti centralt om nödvändigheten av ett förstatligande i flera år och vi gör det på goda grunder. För ca 25 år sedan hade moderaterna på nationell nivå inskrivit i dåvarande partiprogram just ett förstatligande.

Finns det något intresse från andra partier om att ta sjukvårdens problem på allvar och inse att det behövs en grundläggande Hälso- och sjukvårdsreform i Sverige? Svaret på den frågan är både ja och nej.

KD har nu bestämt sig, de driver frågan precis som vi Jämtlandsmoderater gör om ett förstatligande. Liberalerna antyder dock vakt om ett förstatligande. Centern säger blankt nej. Pensionerade socialdemokratiska politiker är inne på samma tankar som KD och vi moderater i Jämtland är, men S som parti säger fortfarande nej, trots att LO för några år sedan lyft denna viktiga fråga. Således börjar ändå frågan att röra sig i rätt riktning.

I dag har vi 21 huvudmän/regioner-landsting som ansvarar för sjukvården. Dessa huvudmän har helt olika förutsättningar. En del är rika, andra är mindre bemedlade och vi i vår region är direkt fattig och varför är vi fattiga? Den främsta orsaken är en dålig skattekraft i länet, beroende på att vi är få som levererar in skatt, men vi har också haft en svag politisk ledning under många år, där vänsterpartiet och miljöpartiet fått alltför stort utrymme i ledningen och styrningen av regionen, där de i huvudsak agerat kravmaskiner, alltså handlat för mera pengar än vi haft till hands. Just därför har underskotten fyllts på och är nu uppe i betydligt mera än 1 miljard.

Ett förstatligande skulle innebära att 21 jätteadministrationer och 21 politiska överbyggnader skulle upphöra och stora delar av SKL, (Sveriges kommuner och landsting) skulle minskas betydligt. Resultatet skulle också bli att mängder med pengar skulle frigöras och kunna användas direkt i sjukvården i stället. Således är det inte förvånande att många regionpolitiker och SKL politiker säger nej till ett förstatligande. Min fråga är därför, är sjukvården till för oss politiker, eller är den till för medborgarna?

Kunde Norge, så borde även vi kunna!

Christer Siwertsson, M

Regionråd