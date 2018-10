Debatt: M: Därför valde vi bort C i Bräcke - Flatmo svarar

I kommunvalet i Bräcke ökade vi Moderater något och fick en vågmästarställning mellan de två stora partierna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det ideologiskt mest självklara valet hade varit att stödja (C), men många blev förvånade och några även upprörda när vi istället bildade en koalition med (S) och (V). Vi vill här förklara varför.

Under den gångna mandatperioden har (C) haft oppositionsrådsposten och därmed i teorin företrätt hela oppositionen. (C) har under dessa fyra år inte diskuterat en enda sakfråga med oss Moderater, eller informerat om något, trots att oppositionsrådet Theresa Flatmo, C, en gång muntligt lovat det. Vi har ingen aning om vad oppositionsrådet gjort på sin halvtidstjänst i kommunen. I kommunhuset har hon sällan varit och möten hon borde delta i har hon ofta struntat i. Oppositionsrådet har envisats med att gång på gång påtala att (M) för fyra år sedan också ställde upp med en kandidat till posten som oppositionsråd, trots att vi var det mindre partiet. Det hon alltid undviker att berätta är att efter valet för åtta år sedan var (M) större än (C), ändå hade (C) då en egen kandidat. Efter valet 2014 tog (C) så många poster man kunde, trots att praxis tidigare varit att fördela poster inom oppositionen.

Trots det gick vi Moderater efter valet med ett öppet sinne in i diskussioner och träffade olika partier, däribland (C). Vår förhandlingsgrupp träffade Centerns motsvarighet två gånger. Det andra mötet tog (M) initiativ till, men (C):s representanter var arroganta och allmänt oengagerade. Efter det hörde vi inget från (C). Slutsatsen är alltså att (C) valde bort (M) – inte tvärtom.

Vi sörjer absolut inte att det inte blev något samarbete med Centern i Bräcke. Politik handlar mycket om förtroende, och vi känner ett stort förtroende och en stor respekt för (S) och (V), som gick in i förhandlingarna efter valet med ödmjukhet och en vilja att föra konstruktiva samtal. Vi har känt att målet varit att vi alla tre partier ska vinna på samarbetet och kunna profilera oss inom olika frågor. De ideologiska skillnader som finns mellan våra partier blir sällan lika problematiska i kommunpolitiken som på riksplanet. Moderaterna kommer nu att få ett större inflytande än vi någonsin haft i kommunen. Vi menar att vi därmed förvaltat våra röster på bästa sätt.

Vårt förtroende är också skadat efter oppositionsrådets återkommande brist på omdöme vad gäller att sprida ut rykten, förolämpningar och känsliga uppgifter i media, framför allt på Facebook. Värst är ofta det som skrivs i kommentarsfälten, inte sällan av andra personer med efternamnet Flatmo. Några axplock från bara de senaste dagarna från oppositionsrådets sida berättar att vi Moderater ”borde rullas i tjära och fjädrar”, att vi ”spottar våra väljare i ansiktet”, att vi är ”dårar”, att ”vi går över lik”, att ”man skäms över att ha röstat på M tidigare”, att ”framtiden är mörk” och att det nya samarbetet ”inte drivs av politik” utan av en ”kompisanda” som kommer att vara ”förödande”.

Men det handlar så klart också om politikens innehåll. (C) talar ofta om allt de gjort och allt de kommer att göra, och hur dålig den förda politiken varit. Visst har (C) lagt några egna förslag de senaste fyra åren, men oftast har deras linje varit att inte delta i beslut, att reservera sig eller yrka på återremiss. De budgetförslag (C) lagt fram har varit nästan helt identiska med majoritetens.

Oppositionsrådet utlovar nu en ”stenhård opposition”. Vi Moderater är glada och stolta över att tillhöra en koalition som kommer att arbeta stenhårt för en positiv utveckling i Bräcke kommun.

Johan Loock, gruppledare (M) Bräcke kommun

Veronica Eklund, ordförande (M) Bräcke kommun

Theresa Flatmo, C, svarar direkt: Inte helt oväntat att Moderaterna skyller sitt vågade beslut på Centerpartiet.

Det stämmer att Moderaterna och Centerpartiet inte haft något samarbete de senaste fyra åren.

Det hela började med att Moderaterna, med sina fyra mandat utmanade Centerns elva mandat, om oppositionsrådsposten 2014, där Socialdemokraterna lade sig i omröstningen och Centerpartiet vann med en röst.

Därefter gjorde Johan Loock, M, klart för mig att de ville gå i en ”egen” opposition, vilket vi givetvis accepterade. Att ett samarbete inte funnits den senaste mandatperioden beslutade Moderaterna om av egen kraft.

Det vore klädsamt att hålla sig till sanningen.

Att jag som oppositionsråd skulle sprida ut rykten, förolämpningar och känsliga uppgifter i media, framförallt på Facebook, att jag dessutom uteblir från möten osv, är inget annat än påhopp så det lämnar jag därhän.

Bräcke kommun står inför en rad utmaningar de kommande åren, hur det nya styret ska axla det ansvaret är ytterst oklart. Det som har framkommit hittills är att öppna upp för privata utförare i vården, anta utmaningsrätten, ”rensa” upp i vården och satsa på skidtunneln. Sedan kan vi säkert förvänta oss några löften från vänsterpartiet också.

Centerpartiet är berett att ta ansvar för Bräcke kommun och dess utveckling.

Det har vi visat de senaste fyra åren genom att vara en konstruktiv opposition.

Beviset på vårt hårda arbete fick vi i valet när väljarna gav oss 36 procent av rösterna i Bräcke kommun och vi blev det största partiet.

Valresultatet tycks ha gått Moderaterna förbi.

Dessa röster kommer vi förvalta väl och fortsätta vara en konstruktiv opposition.

Vi kan också se att om utvecklingen fortsätter som den har varit de senaste två valen, kan Centerpartiet räkna med ytterligare 10 % av rösterna nästa val.

Vi önskar det nya styret lycka till och skickar med det goda rådet:

Kliv upp ur sandlådan, torka tårarna och lägg energin på rätt saker.

Det förtjänar våra kommunmedborgare.

Theresa Flatmo, C

Oppositionsråd, Bräcke