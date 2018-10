Debatt: Låt Vinter-OS i Sverige bli ett steg in i framtiden

Sverige har nu mycket stora chanser att få arrangera vinter-OS 2026. Det som saknas är en politisk enighet, sedan kan vi visa omvärlden ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart OS och Paralympics. En vinterfest i en modern demokrati. En mobilisering för att visa upp vårt fantastiska Sverige för omvärlden.

Reflexmässigt raljerar olyckskorpar nu, bland annat i media, att svenska vinterspel kommer att bli mycket dyrare än vad kalkylerna säger.

Varför? Jo, för att tidigare spel blivit det.

Det är en offermentalitet som känns otidsenlig och som inte leder Sverige och vår region vidare i den konkurrens som internationalisering och globalisering innebär. Opinionen för ett OS I Sverige har på senare tid stärkts. I en opinionsundersökning publicerad i bl a SvD och DN (20181011) är numera 49 procent av stockholmarna för ett OS och endast 25 procent emot.

Det går inte att jämföra ett vinter-OS i Sverige 2026 med tidigare spel. Nu är det nya förutsättningar som gäller. Som ett resultat av tidigare vulgära ekonomiska OS-satsningar har IOK presenterat Agenda 2020, vilket innebär stora förändringar av positiv ekonomisk karaktär för arrangören. Nu är det kostnadseffektiva, hållbara spel som gäller. Den som är bäst på detta och att återanvända befintliga arenor kommer att få stå värd för spelen.

Är då ett vinter-OS dyrt? Ja. Är det för dyrt? Nej. Totalbudgeten ligger på 13 miljarder och IOK delfinansierar med hela 9 miljarder. Med små investeringar är den ekonomiska risken försumbar. Sköter man det väl kan det bli miljarder i vinst.

Vi har redan i dag nödvändig infrastruktur såsom järnvägar, flygplatser och boende i vår kandidatur och med IOK:s Agenda 2020 som grund behövs inga enorma investeringar. Vi kommer kunna presentera tidernas mest hållbara spel med den lägsta budgeten på över 30 år.

IOK gör inte de här förändringarna för att man är snäll. Man förstår att framtidens OS måste bygga på sunt förnuft och hållbarhet. Sverige som ligger i topp i de flesta miljö- och hållbarhetsmätningar har här en fantastisk chans att ta steget in i framtiden.

Jag träffade IOK: s ordförande Thomas Bach i vintras i samband med världscupfinalerna i Åre och han sa med glimten i ögat:

"If you want it, you really can get it". (Om ni vill ha det så kan ni verkligen få det).

Visserligen är det hans jobb att säga så men nu är vi verkligen favoriter.

I dag är besöks- och evenemangsnäringen en basnäring för Sverige. Idrotten är en stor reseanledning och en viktig del i folkhälsan. Vinterspelen blir en stor möjlighet för svensk industri att visa upp sig på framtidsområden som digitalisering, robotiseringen och elektrifiering. Världens bästa laddstruktur, 5G, batteriinnovation, effektivare solceller, sophantering och vattenrening är andra områden.

Vidare ska givetvis idrottsfesten, glädjen och stoltheten nämnas, liksom marknadsföringen och tillväxten — effekter som vi får på köpet.

Och Östersunds medverkan då?

Ja, det känns onekligen trist att vi i dagsläget inte är med i förslaget eftersom det bygger på tanken med ”city-event” och publiktäta miljöer. Men här är nog inte sista ordet sagt. Historien har visat många exempel på skillnader mellan kandidaturförslag och genomförande i verkligheten.

Lasse "Linken" Lindqvist

Ordförande Alpina VM i Åre 2019