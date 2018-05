Debatt: Lägg inte all skuld på föraren

Vad än domstolen kommer fram till, anser jag att såväl arbetsgivare som beställare har det största ansvaret för att olyckan inträffade. Jag önskar, att olyckan i Härjedalen, som fick en så tragisk utgång, blir en väckarklocka för bussbolag och beställare att verka för högre trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö för förarna. Yrkesförare ska inte behöva arbeta under tidspress. Skulle det visa sig att bussen varit behäftad med fel är det enbart bussbolaget som ska ställas till ansvar för att personskadorna.

Efter bussolyckan strax söder om Sveg våren 2017 har det spekulerats om den aktuella bussens skick. Bussföraren är nu åtalad för vårdslöshet i trafik. Alldeles oavsett om domstol finner föraren skyldig, anser jag att, om inte det juridiska, så i alla fall det moraliska ansvaret för trafiksäkerheten alla långresor med buss ligger på bussbolag och beställare.

Enligt tidsuppgifter i massmedia samt information om avstånd och uppskattad körtid på nätet för den aktuella sträckan finns inte utrymme för några nämnvärda störningar om kör- och vilotidslagen ska kunna hållas. Om uppgifter om att bussföraren kört en av bussbolaget ägd bil en timme innan själva resan började, synes det omöjligt att följa lagen även utan störningar.

Även med lagenliga raster blir t o m en erfaren yrkesförare trött av köra 10-11 timmar, en trötthet som förvärras om resan påbörjas sent på kvällen. Jag har med egna öron hört bussförare tala om att de har känt sig nödgade att ta koffeintabletter för att hålla sig vakna.

Föraren körde hela tiden med klockan mot sig. Det räcker med små störningar för att gränsen på maximal körtid för själva bussresan skulle överskridas med de marginaler som fanns. Under den aktuella årstiden händer rätt ofta att våta vägbanor fryser till is under natten och norr om Orsa händer det ofta varje vinter att tung trafik blir stående, i bästa fall på vägen, men annars i diket på grund av väglaget. Klimatet norr om Orsa skiljer sig avsevärt från klimatet i Västergötland. Fanns möjliga problem med väglaget och klimatskillnader med i planeringen för denna bussresa? Jag betvivlar att så var fallet.

För en anställd är det svårt att säga nej till ett av arbetsgivaren beordrat uppdrag, varför arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar vad gäller hur uppdrag utformas. Är det rimligt att åta sig ett uppdrag som innebär att en förare över natten ska köra i 10 timmar där väglaget dessutom är svårt att förutse.

Beställaren har också ett ansvar för hur en resa planeras. I detta fall borde skolan och föräldrarna ha tagit sig en funderare över att olycksrisken är högre nattetid jämfört med dagtid och tagit konsekvenserna av en sådan analys och valt att påbörja resan på morgonen.

Själva bussen fungerar lika oavsett tid på dygnet, men föraren är en inte en mekanisk del av bussen utan en helt vanlig människa som blir trött under ett långt arbetspass som i praktiken är ett ensamarbete med ett monotont ljud från motor och hjul som enda sällskap under en hel natt. Norr om Orsa är det dessutom långt mellan de små samhällena.

Annika Rullgård, Orsa

Tidigare upphandlare inom transportbranschen