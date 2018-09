Debatt: Jag tar strid för återbäringen

Beskattningen av kraftverk och återbäring till de regioner där kraften produceras, är fortfarande olöst inom skattelagstiftningen.

Centerpartiet säger sig vara det enda partiet som driver frågan om vattenkraftsåterbäring, vilket är en sanning med modifikation.

Centern lyfte aldrig i regeringsställning återbäringsfrågan.

Historiskt har vattenkraftsåterbäringen varit het, ljummen och avslagen i nära 100 år! Återbäringen behandlades i riksdagen 1928.

Hissmofors kraftstation i Krokom byggdes vid den här tiden och skatteåterbäringen var därför i hög grad aktuell för länet.

Motionen godkändes. Uppdrag gavs till regeringen att verkställa beslutet, vilket inte genomfördes. Frågan om vattenkraftsåterbäringen var därefter flera gånger i riksdagen och röstades emot av socialdemokraterna.

Min far, riksdagsmannen Karl Petterson (M) i Stugun fick under sin mandatperiod på 1970-talet uppdrag av kommunerna i Jämtlands och Västernorrlands län, att i riksdagen åter aktualisera beskattning av kraftverk. Motionen om återbäring till kommunerna lämnades in till riksdagen med motiveringen att kommunerna som producerade kraften skulle få en del av skattepengarna. Framförallt drevs frågan att fastighetsskatten på de kraftverk som fanns i kommunerna, skulle generera skatten där.

Genom motionen av Karl Pettersson, fick ärendet ny fart i riksdagen.

Enligt uppgift från honom, röstade moderaterna, folkpartiet och centerpartiet för motionen. Socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot, varvid motionen inte bifölls.

Nuvarande moderata riksdagsledamoten Saila Quicklund har vid flera tillfällen lämnat motioner om vattenkraftsåterbäringen. De kommuner som producerar kraften ska skattemässigt gynnas.

Moderaterna i Region Jämtland Härjedalen har i vårt valprogram inom regional utveckling beslutat att driva frågan om återbäringen på vattenkraften.

Jag har ett starkt engagemang och bakgrund för att arbeta vidare med beskattningen av kraftverken inom våra kommuner och i vårt län.

Elisabet Sjöström (M)

Kandidat till Riksdagen och Region Jämtland/Härjedalen