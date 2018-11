Debatt: Idrottsombudsman gör unga tryggare

Nio av tio barn i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Varje dag, året runt, går 145 000 barn till träningen eller tävlingen för att uppleva gemenskap, glädje och tillhörighet. För många barn är idrotten en av de mest betydelsefulla platserna vid sidan av hemmet och skolan. Ändå vet vi att flera barn och unga far illa just där.

Det handlar om övergrepp och kränkningar. Det handlar om fysisk och psykisk mobbing. Det handlar om ord och trakasserier barn emellan och om föräldrar som kränker både sina egna och andras barn. Det handlar om tränare som bryter mot idrottens värdegrund.

Tyvärr vet vi att många aldrig berättar. Att det på grund av både rädsla och skam istället blir en väl bevarad hemlighet. Ändå dyker det upp fall från både lag- och individuella idrotter som får oss att reagera. Fall som än en gång visar att det är dags för förändring och ännu tydligare ställningstaganden. Att det är vår skyldighet att sätta barnrättsfrågorna högst på agendan och göra idrotten till den frizon den borde vara.Vid Riksidrottsmötet i maj 2017 fattades beslut om ett antal åtgärder för att skapa en tryggare idrott och i helgen har Riksidrottsstyrelsen beslutat om ytterligare åtgärder för att stärka idrottens värdegrund och det barnrättsliga arbetet inom idrotten. Från och med den 15 november infördes idrottsombudsman och visselblåsartjänst.Idrottsombudsmannen är tänkt att stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan i sådana fall.

I Jämtland Härjedalen finns, precis som i samtliga distrikt under Riksidrottsförbundet, sedan ett par år tillbaka en sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Ett stöd och en resurs nära föreningen för att säkerställa att idrotten är en plats där alla är trygga och välkomna. Flera samarbeten är uppstartade, exempelvis ”Barnens Spelregler, ett material som tar upp barns rättigheter inom idrotten, samt en stödlinje för idrottsledare tillsammans med Bris. Ett annat exempel är Rädda barnens High Five, en metod för tydliga rutiner gällande att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. Här är arbetet igång både i Jämtland Härjedalen och på flera andra ställen i Sverige som ett samarbete mellan idrottsföreningar och SISU Idrottsutbildarna.Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har cirka 80 000 medlemmar, cirka 6 000 ideella ledare och 403 föreningar. Det är vi vuxna tillsammans som nu bär ansvaret för att sätta barnets främsta i första rummet och som har till uppgift att förändra, göra skillnad och skapa en miljö där vi är snälla mot varandra och vågar prata om det som känns fel. Det är du och jag som gör verklighet av fina ord i föreningens policy.Förutsättningarna finns och idrottsrörelsen är redo. Därför är det är dags att ställa sig frågan. Vågar du stå upp när någon mår dåligt i din förening? Vågar du lyfta telefonen och ta det där samtalet? Är du med och skapar en trygg idrott? Vi på Jämtland Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna finns här för dig och din förening. Tillsammans gör vi idrotten och Sverige starkare!

Jan Bergström, ordförande

Matt X. Richardson, distriksidrottschef

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen