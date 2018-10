Debatt: Försvaret kan lyfta Jämtlands län

Sverige befinner sig i en försvarspolitisk brytningstid. Efter att ha skurit ned både vårt militära och civila försvar, har vi under den S-ledda regeringen lagt om kursen. Förlorad förmåga återtas samtidigt som vi lägger till nya kompetenser, till exempel ett aktivt cyberförsvar. För första gången på många år tillförs Försvarsmakten stora resurser, räknat i miljarder kronor.

Den förra borgerliga regeringens beslut att göra värnplikten vilande är upprivet, i somras ryckte de första värnpliktiga sedan 2005 in på Frösön. Totalförsvarsplaneringen har återaktiverats, ytterst för att kunna möta ett väpnat angrepp men också för att rusta oss för andra typer av kriser. Sommarens förödande skogsbränder visar med eftertryck vikten av att fortsätta stärka hela samhällets beredskap.

Som ledamot i försvarsutskottet får jag ofta frågor om vad den nya försvarspolitiska inriktningen betyder för vårt län. Med tanke på vår långa historia av att husera militär verksamhet – Fältjägarregementes anor går tillbaka till 1600-talet – är det berättigade frågor. Fortfarande är vi bara i början av den process som ska leda fram till ett försvarsbeslut för åren 2021-2025, men redan nu kan vi se några tydliga utgångspunkter.

För det första: Jämtlands län är strategiskt viktigt. Även om samhället har förändrats är geografin densamma, och som det konstateras i försvarsberedningens senaste rapport, finns i länet ett av de viktigaste västliga stråken. I händelse av en konflikt i Östersjöregionen, som skulle begränsa luft- och sjövägarna, blir länets förbindelse över Kölen central.

För det andra: Länet har stor potential att bedriva övning och utbildning. Genom Fältjägarbataljonens utbildningsverksamhet finns en god grund att bygga vidare på. Länet har också i sig en stark dragningskraft bland försvarsanställda och andra yrkesgrupper som vill arbeta och verka här. Vid försvarsnedläggningarna i början av 2 000-talet kämpade kommunala företrädare för att rädda just sina regementen. Det var ett fullt naturligt agerande när arbetstillfällen hotades och framtidstron förmörkades. Nu ser vi igen hur kommuner positionerar sig inför kommande försvarsbeslut. Jag menar att det är av yttersta vikt att den fortsatta militära uppbyggnaden utgår från strategiska överväganden. Och det är just därför som vi har all anledning att på bred front arbeta tillsammans för att lyfta fram länets goda förutsättningar att växa inom försvarsområdet.

Kalle Olsson (S)

Riksdagsledamot