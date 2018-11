Debatt: Finns Alliansen efter i dag?

Det som nu sker i form av regeringsbildningen, eller snarare brist på densamma, är unikt för Sverige. Aldrig tidigare har en samarbetsfråga fått sådana proportioner att vissa partier kan tänka sig att helt överge sin egen politik för att inte behöva ha kontakt med ett annat parti.

Centerpartiet är kanske det mest extrema här. Annie Lööf har lovat att aldrig sitta i en regering som har aktivt eller passivt stöd av SD (gör hon det ska hennes högersko konsumeras av henne). Det gick dock bra att ta stöd av SD för att rösta bort Stefan Löfven. Det innebär i praktiken att (C) inte kan sitta i en regering eftersom det någon gång under mandatperioden kommer inträffa att SD kommer rösta med den regeringen och det måste ses som ett aktivt eller passivt stöd. (C)-väljarnas röster verkar därmed helt bortkastade. (C), men även (L) har målat in sig i ett hörn och det enda sättet att komma ur låsningen är att Lööf och Björklund byts ut. Det är de som lovat bort sig och sitt partis politik. Man kan undra om väljarna insåg att SD-frågan var den totalt överskuggande prioriteringen för dessa partier och accepterar denna låsning eller att (C) och (L) hellre ser en (S)-regering än en Alliansdito. I dag få vi se om Annie och Jan röstar ner Ulf som regeringsbildare. Det torde vara spiken i kistan för Alliansen.

Det som orsakat denna låsning är en aktiv skräckscenarioprojicering mot SD och en massiv brunmålning att alla som ens vågar tala med SD är nazister och rasister. Man har mer eller mindre direkt insinuerat att aborträtten kommer upphöra, att Sverige lämnar EU, att alla invandrare kommer utvisas eller att nazismens stöveltramp kommer höras på svenska gator om något parti ens kontaktar SD. Men ingen har faktiskt frågat vad SD vill. Man förutsätter att det ska bli kaos och brott mot mänskliga rättigheter vilket är föga värdigt politiker vars uppgift är att tala med andra politiker och förhandla. Det är faktiskt helt vansinnigt att ingen ens frågat Åkesson vad han vill ha i utbyte. En enkel fråga gör inte att man måste samarbeta med eller underkasta sig SD för all framtid.

Vissa politiker tar upp att SD kommer ställa krav för sitt stöd och det är fullständigt självklart. Inget parti ger bort sina röster utan något inflytande eller att iaf delar av deras politik infrias. Vänsterpartiet krävde (S)-regeringen på ett vinstförbud i välfärden. Miljöpartiet krävde att (S)-regeringen skulle införa en meningslös elcykelpremie för 1,3 miljarder. Listan kan göras lång på krav som stödpartier haft.

Vad vi vanliga väljare får veta via media är att SD endast kräver att t.ex. Alliansen inför det som de lovat i valrörelsen dvs. en restriktiv invandring, vilket är helt nödvändigt för att få ordning i landet, att polis och rättsväsendet får en ordentlig uppsträckning samt att det inte ska vara lönsamt att gå på bidrag istället för att arbeta. Inga konstigheter och faktiskt helt i linje med vad t.ex. Alliansen vill. SD har sagt att de inte behöver ministerposter eller ens vara del av regeringen (ungefär som V har agerat). Så vad är då problemet att ta stöd av SD? Jo, precis som jag skriver ovan, att flera partier har låst sig i uttalanden att aldrig ta stöd av SD oavsett vad det innebär dvs. även om det inte är några motkrav (eftersom Alliansen som sagt redan har motsvarande politik). Alla partier måste offra delar av sin politik i ett regeringssamarbete men i vid ett samarbete med SD är det tydligen inte möjligt att rucka på något.

Det är en märklig situation att ungefär 60 procent av väljarna vill ha en högerpolitik men att det inte går att ordna och att allt beror på att politikerna inte kan tala med varandra. Har vi verkligen valt rätt personer att för leda landet?

Per Edström, Östersund