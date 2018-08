Debatt: Därför satsar vi på skolan i Östersund

I dagarna börjar hundratals fem- och sexåringar i Östersund skolan. Vi hoppas att de känner glädje och nyfikenhet inför det stora äventyr som väntar. Som ansvariga politiker tänker vi göra allt vi kan för att elever och lärare har de bästa förutsättningar på deras gemensamma kunskapsresa. Inget är viktigare än en bra skola.

Där läggs grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid.Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stort på skolan. Bara i år uppgår satsningarna till 13 miljarder kronor. Det har gett resultat. I Östersunds kommun har vi genom egna prioriteringar och regeringens reformer förstärkt med fler lärare, rektorer, elevstödjare. Mer resurser har tillskjutits till elever med behov av särskilt stöd.Varför satsar vi så stora resurser på skolan? Vi vill lyfta två viktiga skäl. För det första. Klyftorna är fortfarande för stora i skolan, och vi ser skillnaderna också i vår kommun. Vi kan inte acceptera att barns bakgrund, vilken familj de har, vilket bostadsområde de bor i, hur många böcker som står hemma i bokhyllan, är så pass betydande för chanserna att lyckas i skolan. Inget barn ska behöva känna att ens möjligheter i livet är förutbestämda. För oss är detta en djupt ideologisk fråga. Att kompensera för skilda hemförhållanden är därför en av skolans allra viktigaste uppgifter. Men då krävs en politisk vilja att ta sig an ojämlikheten. Därför har vi i Östersund infört ett nytt sätt att fördela resurser så att mest pengar styrs mot de skolor där behoven är störst.För det andra. Lärarna ska känna – både i plånboken och i sin arbetsmiljö – att vi sätter värde på och uppskattar deras arbete. Under den gångna mandatperioden har flera steg tagits för att förbättra lärarnas arbetssituation. Lönerna har stigit snabbare för lärarna än arbetsmarknaden i övrigt och är ett direkt resultat av politiska prioriteringar.Men vi vill göra mer. Vi vill under de kommande åren införa ett tvålärarsystem på de skolor där utmaningarna är som störst; det ska finnas två lärare i varje klassrum och vi vill sprida modellen med elevstödjande/fritidsledare på alla högstadieskolor.

Glädjande nog kan vi se att behörigheten till gymnasiet ökade bland de elever som gick ut nian i våras och att skillnaderna mellan kommunens skolor minskade. Som exempel kan Torvallaskolan nämnas – där förbättrades resultaten med nästan 80 procent!Det går alltså åt rätt håll. Nu gäller det att hålla kursen, fortsätta investera för att minska skillnaderna och stärka lärarrollen.Man kan inte skattesänka sig till en bättre skola. Vad skolan behöver är fortsatta investeringar och mer resurser. Det är vårt löfte.AnnSofie Andersson (S)

Kommunalråd

Kalle Olsson (S)

Riksdagsledamot

Niklas Daoson (S)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden