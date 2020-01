Ondska och utomhusbastu – här är föreställningarna som besöker länet i vår

Först ut i vårens teaterprogram är en dramatisering av Jan Guillous "Ondskan".

- Jesper Arin som spelar är jätteduktig och har gjort Ondskan både i Sverige och utomlands, säger Lisa Engman, Scenkonst Östersund.

Därefter följer bland annat glesbygdsfarsen "Man får väl ställa upp" , nycirkusen "Fauna", klassisk pianomusik med Stefan Vidmark, dramat "Den svenska sonen", som handlar om en adopterad människas längtan hem. Dans blir det också när Norrdans kommer till stan med dansföreställningen "In service". Humor, musik och allvar-produktion gör också ett nedslag i länet med föreställningen "Hon är jag- en hyllning till Lill-Babs".

- "Den svenska sonen" är en ganska stor föreställning och jag tror den kan väcka många tankar, säger Lisa Engman.

En föreställning som sticker ut är Ögonblicksteaterns "Bastuklubben". Den kommer att framföras, precis som det låter, från en bastu, placerad i Badhusparken i Östersund.

- Tre kvinnor möts i en bastu. Det blir intimt, udda och kul. Allting utspelar sig i en bastu och publiken får titta in i bastun genom en ruta av plexiglas. Bastun kommer att sättas upp vid scenen i Badhusparken och det kommer bara finnas cirka 60 publikplatser, säger Lisa Engman.

Scenkonst Östersund provar i år också ett nytt grepp på föreställning genom Riksteaterns "Kartan över oss". Föreställningen är en GPS-programmerad ljudpromenad som går genom stans gator. Genom att gå till olika offentliga platser växer kartan och berättelsen. Samma föreställning genomförs även i Krokom och Hammarstrand men då med utgångspunkt från Krokoms gator respektive Hammarstrands gator.

- Det här är en helt ny grej som testas och som publik formar du upplevelsen själv.

Lisa Engmans egen favorit i vårens program är nycirkusen "Fauna".

- Ska man bara se en grej i vår så är det nycirkusen man ska gå på. Prova våga lite annorlunda grejer. Nycirkus är en häftig upplevelse, säger hon.

I fjol besökte 14 500 personer Storsjöteatern och dess föreställningar. En siffra som Scenkonst Östersund är nöjda med.

- Vi hade många bra produktioner och en blandning som folk ville se. Det tror jag vi har i år också, det känns som att vi lyckats få med en bra mix, säger Lisa Engman.

Vårens föreställningar i Östersund och Krokom:

11/2: Ondskan. Arin teaterproduktion/Teater1. Medverkande: Jesper Arin. Bearbetning av Benny Haag

12/2: Great Lake Stompers. Riksteatern. New Orleans jazz. Magneten Krokom.

14/2: Man får väl ställa upp. Riksteatern. En glesbygdsfars av Adde Malmberg. Storsjöteatern Östersund.

16/2: Tisdagskossan. Undantaget scenkonst. Medverkande: Jonna Hylén och Håkan Borgsten. Storsjöteatern Östersund.

21/2: Bastuklubben. Ögonblicksteatern. Medverkande: Sara Gallardo, Anna Söderling, Mia Westin. Storsjöteatern Östersund.

25-26/2: Fauna. Nycirkus. Riksteatern. Medverkande: Daniel Cave-Walker, Rhiannon Cave-Walker, Enni-Maria Lymi, Matt Pasquet och Imogen Huzel. Storsjöteatern Östersund.

4/3: Klassiska pianopärlor. Estrad norrs egen pianist Stefan Vidmark spelar klassisk musik. Storsjöteatern Östersund.

8/3: Kvinnor – en stört skön monolog med Sofia Andersson. Riksteatern. Ås föreningshus.

11/3: Oroligt liv. Glugg produktion. Av och med Charlotte Lindmark. Regi och dramaturgi: Mia Westin. Storsjöteatern Östersund.

17/3: Love songs. Riksteatern. Musik och känslor. Medverkande: Arja Saijonmaa, Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu, Peter Järn. Storsjöteatern Östersund.

19/3: Årsmöte för medlemmar samt musikföreställning med Trio Törn. Medverkande: Olof Kennemark, Klara Källström, Petrus Dillner. Storsjöteatern Östersund.

23/3: Bye, bye Bror. Riksteatern/Fryshuset. En vittnesmålsföreställning om kriminalitet, machokultur och vägen därifrån. Medverkande: Robin Stegmar och Alexander Abdallah. Storsjöteatern Östersund.

30/3: En kväll med Hasse och Tage. Medverkande: Jacke Sjödin, Meta Roos, Per Wickström, Mikael Skoglund. Storsjöteatern Östersund.

1/4: Den svenska sonen. Riksteatern. Drama om en adopterad människas längtan att hitta hem. Medverkande: Eva Johansson, Christopher Lehmann, Carlos Romero Cruz, Mats Blomgren. Storsjöteatern Östersund.

4/4: Dans. En närmare dansföreställning av Tove Sahlin. Riksteatern. Dansare: Am Ertl Destiny Johannah af Kleen Soledad Howe Oskar Landström Aloun Marchal. Ås föreningshus.

6-7/4: Don Giovanni. Norrlandsoperan. Dirigent: Benjamin Bayl. Medverkande: Joa Helgesson, Marcus Jupither, Susanna Stern, Elisabeth Meyer, Wictor Sundqvist, Katija Dragojevic, John Sax, Anders Nyström, Norrlandsoperans symfoniorkester. Storsjöteatern Östersund.

19/4: In service. Norrdans. Dansföreställning. Storsjöteatern Östersund.

25/4: Kartan över oss. Riksteatern. GPS-programmerad ljudpromenad. Arrangeras både i Östersund och på Magneten i Krokom samt Centrum Hammarstrand.

28/4: Happy days are here again. Swedish suffle. Sång och dansföreställning i nostalgisk musikanda. Medverkande: Jeanette Köhn, Karl Dyall, Rennie Mirro samt Trio X. Storsjöteatern Östersund.

4/5: Hon är jag- En hyllning till Lill-Babs. Humor, musik och allvar produktion. Medverkande: Cecilia Kyllinge, Solveig Bergqvist Larsson, Anders Larm och Jan-Olof Jonsson. Storsjöteatern Östersund.

13/5: Folkmusikgruppen RASK från Krokom. Riksteatern. Jonas Kailash Staf, flöjt, sång och slagverk. Aska Staf, dragspel. Shiva Emanuelsson, gitarr och sång. Magneten i Krokom.

17/5: Domedagen™ – en trallvänlig talkshow (Tidigare Vi som bor här 2). Riksteatern. Musikalisk feelbad-talkshow. Krokomshallen, Krokom.