Okända dramat under inskjutningen – förstörde skyttet för Ponsiluoma: ”Osäker redan från start”

Torstein Stenersen gjorde en stabil insats under herrarnas stafett under lördagskvällen. Därefter var det Jesper Nelins tur som gjorde en heroisk insats. Han svarade för ett felfritt skytte och han plockade in sekund efter sekund och förde Sverige i ledning.

Martin Ponsiluoma fick bästa tänkbara utgångsläge men skyttet fungerade inte alls. Han inledde med bommar i ligg plus en straffrunda och därefter ytterligare bom i stå.

Redan på inskjutningen började problemen med skyttet. Anledningen? En trasig armrem som man tvingades byta ut.

– Jag hade strul på inskjutningen och min armrem gick sönder. Det var inte de bästa förutsättningarna. Det skakade väldigt mycket i ligg. Jag kände mig osäker redan från start, jag är väldigt besviken, säger han.

Hur mycket påverkade det?

– I ligg var det en helt annan. Jag kände av pulsen väldigt mycket. Det var väldigt tråkigt. Det är inte så mycket att göra.

Även om han fick gå ut i bästa tänkbara läge med publiken i ryggen fanns det ingen press som påverkade honom.

– Det är inte pressen jag drabbas av i dag. Det är mer att jag var osäker i ligg och att jag var jag lite stressad i stående. Jag ville att det skulle gå lite snabbare än vad jag klarade av, säger han och fortsätter:

– Det är i det här läget man vill gå ut i och det är det här man tävlar för, att ligga i tät. Det är väldigt roligt att känna stödet från publiken. I dag är det en väldigt stor publik på plats och det är väldigt kul att vara här, säger han.

Hur summerar du världscupen i Östersund för din del?

– Det har ändå varit en helt okej start. De tär skyttet det hängt på men åkmässigt har det varit en bra start, säger han.