Händelsen ska ha upptäckts vid klockan tolv, mitt på dagen, under söndagen. En kvinna som jobbar inom verksamheten upptäckte då att någon tagit sig in i lokalen via en bakdörr och denne någon ska sedan ha rotat runt bland en del lådor som finns på platsen.

Händelsen rubriceras som försök till stöld men ingen åverkan ska ha gjorts på lokalen.