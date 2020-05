ÖIK värvar nyckelspelarens lillebror från konkurrenten: ”Vill spela i ett lag som vill uppåt”

Albin Runesson är, precis som storebror Petter, fostrad i Ramsele och har representerat Modo under junioråren. Albin har dessutom 28 SHL-matcher på sin meritlista från tiden i Modo.

De senaste fyra säsongerna har han spelat i ettan, varav de senaste två tillhörande ÖIK:s rivaler Hudiksvall.

Nu har den 24-årige backen skrivit på för Östersunds IK för kommande säsong.

– Det känns jättekul att få spela ÖIK kommande säsong. Jag har fått ett väldigt proffsigt och bra intryck av föreningen och de känns som ett bra ställe att utvecklas på. Jag vill spela i ett lag som vill uppåt och de känns som att här i Östersund så finns alla förutsättningar för att lyckas med det, säger Albin Runesson till klubbens hemsida.

Nu återstår att se om det kommer att bli dubbelt Runesson i ÖIK:s laguppställning under vintern.

– Det är klart att vi pratar med Petter. Han är i träning med laget och jobbar med rehabträning just nu. Just nu finns inget kontraktsförslag på bordet, men det kommer när han får ordning på ryggen och känner att det funkar med familjen, säger sportchefen Per Tagesson till Sporten.

Albin Runesson är ÖIK:s femte nyförvärv inför säsongen och just nu finns 13 spelare under kontrakt. En huvudtränare saknas däremot i väntan på att Kjell-Åke Andersson ska ta ställning till en fortsättning.

– Vi har bra samtal och det låter positivt, berättar Tagesson, som tror att ett besked kan komma inom kort.