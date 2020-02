ÖIK vann hett möte – tog revansch efter fjolårets blytunga uttåg: ”Mycket känslor från start”

Lagen möttes under play off-spelet ifjol. Då blev det väldigt jämnt och spännande. Det gick till en tredje och avgörande match. HHC vann till slut den matchen med 5–2.

– Det är alltid heta matcher mot Hudiksvall. Det är de matcherna som är roligast att spela. Det är mycket känslor direkt från start, säger ÖIK:s Carl Hjälm.

Under lördagen fick ta ÖIK lite revansch.

Justin Macdonald gjorde matchens första mål när han efter en tilltrasslad situation kunde valla in pucken via en försvarare in i mål. 1–0 till ÖIK som dominerade den första perioden spelmässigt.

– Vi gör den första perioden jättebra. De kommer inte till många farliga chanser, inte ens i deras powerplay, säger ÖIK:s målvakt.

Andra lyfte HHC upp spelet rejält. De vann mer dueller och skapade mer tryck mot Carl Hjälm i ÖIK-målet.

Matchbilden såg precis som i första perioden, men med ombytta roller. Nu var det gästerna som spelade bättre. Trots det slutade perioden 0–0. Något som ÖIK verkligen bör vara nöjda med.

– Vi fick inga långa byten. Vi tappade trycket. Men vi lyckas ändå hålla undan trots det, säger Carl Hjälm.

Det hettade till vid ett antal gånger. Precis som det brukar göra mellan lagen. Erik Flood tacklade Simon Lövgren på ett onödigt sätt med bara några sekunder kvar av andra perioden. Det resulterade i två minuters utvisning för HHC-backen.

Den tredje perioden inleddes med powerplay för ÖIK, som inte hotade HHC nämnvärt. Efter det tog gästerna över återigen. I powerplay hade HHC hårt tryck mot ÖIK. Men de kunde stå emot. Carl Hjälm storspelade.

Med drygt tio minuter kvar av den sista perioden kunde till sist ÖIK kontra in 2–0 och det blev ett stort jubel när Tony Söderman tryckte in pucken.

– Det var väldigt bra att vi in tvåan där.

Tre minuter från slutet reducerade Hudiksvall, rättvist. Jesper Wiberg satte pucken. Vilket också gjorde avslutning dramatisk.

– Det blev nervigt. Vi spelar väldigt bra som lag och vi följer vår gameplan exemplariskt. Även om de skapar några chanser. Men så är det alltid, menar Carl Hjälm.

Med 30 sekunder kvar fick målskytten Wiberg friläge för Hudiksvall – men Hjälm stod pall igen.

– Han har inte jättebra vinkel, det var bara att komma ut och täcka av. Han försöker sätta den mellan benen på mig men jag lyckas täppa till där med klubban, säger matchhjälten Carl Hjälm och avslutar:

– Det var jäkligt starkt att vi orkade hålla ut i dag.

Östersunds IK–Hudiksvalls HC 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

Mål: Justin Macdonald, Tony Söderman

Skott: 29–34

Publik: 1277