ÖIK tappade ledningen – ett knappt dygns vila väntar innan avgörandet

Det skulle bli en spännande avslutning av matchen, och små marginaler avgjorde till slut till Huddinges fördel när Christian Blomqvist avgjorde i numerärt överläge med minuter kvar av tredje perioden.

ÖIK tog inledningsvis annars vid där man avslutade senast, när man körde över Huddinge med 6–0 i inledande åttondelsfinalen. Redan en dryg minut in i matchen inledde ÖIK målskyttet när finske Janne Kivilahti vackert placerade in pucken med ett skott utifrån, och jämtarna pressade Huddinge rejält. Men Stockholmslaget kom in i matchen allt mer och dominerade stundvis spelet.

Inför den avslutande perioden hade Huddinge vänt ett 2–0-underläge till oavgjort och det skulle alltså dröja till slutminuterna av tredje perioden innan avgörande 3–2-målet kom.

Det innebär en ny, tredje, avgörande match på samma plats under morgondagen när ett knappt dygns vila väntar lagen. Matchstart är åter klockan 16.00.

Huddinge IK–Östersunds IK 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (01.14) Janne Kivilahti (Ben Hawerchuk), 0–2 (08.53) Ben Hawerchuk (Janne Kivilahti), 1–2 (18.12) Rasumus Dahlberg-Karlsson (Kim Lennhammer, Björn Jonasson)

Andra perioden: 2–2 (00.22) Joakim Hälleström (Kim Lennhammer, Björn Jonasson)

Tredje perioden: 3–2 (17.59) Christian Blomqvist (Anton Kalte, Robin Sjörén)

Skott: 32–21

Domare: Stefan Johansson