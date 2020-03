ÖIK:s säsong är över – Mariestad vände och vann kvaldramat

Det dröjde fram till mitten av den andra perioden innan Niklas Nilsson kunde spräcka målnollan i matchen genom att prickskjuta in ledningsmålet för ÖIK.

Därefter uppträdde ÖIK med lugn och tålamod och såg länge ut att kunna tvinga fram en tredje och direkt avgörande match under lördagen.

Men sex minuter in i den tredje perioden kunde Lucas Jidenius spräcka den storspelande ÖIK-målvakten Robin Christofferssons nolla. Samme Jidenius stod sedan för en stark soloprestation när han satte 2–1-målet.

Trots att ÖIK samlade kraft för en sista forcering efter Mariestads ledningsmål, som kom med åtta minuter kvar av matchen, så lyckades ÖIK aldrig få in fler mål i matchen.

Det innebär att ÖIK:s säsong nu är över och att Mariestad avancerar till play off 3 efter 2–0 i matcher.

Matchens tre heta punkter

Det frustrerande ekorrhjulet

Det känns som samma visa varje år. En transportsträcka på hösten följt av en alletta där hoppet börjar tändas avslutas med ett antiklimax i play off-spelet.

ÖIK:s insats i play off-spelet går varken att såga eller hylla denna gång, men det går bara att konstatera att drömmen om en kvalserie återigen stannar vid en dröm.

Ineffektiviteten

Precis som i matchserien mot Kiruna kom ÖIK till många farliga chanser mot Mariestad under fredagskvällen, men pucken ville inte gå in. Styrningar, frilägen och tunga skott. Det spelade ingen roll vad som ÖIK testade Tobias Sandberg i Mariestadsmålet med. Pucken ville inte gå in.

Defensiven

Det är inte mycket värt för ÖIK just nu, men om det går att lyfta något positivt från denna kväll när säsongen var slut var att målvakts- och försvarsspelet stundtals såg helgjutet ut. Nilsson, Westlund och Runesson med flera var dessutom väldigt delaktiga i det offensiva spelet från backplats.

Matchens bästa ÖIK-spelare

David Westlund

En av ettans allra bästa backar bidrar inte bara med fysik och defensiv skicklighet. Hans blick och beslut i offensiven håller högsta klass. Westlund är mer än bara en backbjässe och har varit en nyckel för ÖIK under hela säsongen.

TV: Se matchen här

Mariestad–Östersunds IK 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Andra perioden: 0–1 (8.38) Niklas Nilsson (Simon Lövgren)

Tredje perioden: 1–1 (6.00) Lucas Jidenius (Lukas Söderlund), 2–1 (12.09) Lucas Jidenius (Lukas Söderlund, Douglas Lögdal).

Utvisningar, MHC: 2x2 min. ÖIK: 2x2 min.

Skott: 38–25 (13–8, 18–7, .

Publik: 1 642.

Domare: Filip Granrud.