ÖFK-spelaren blev profilerad löpare och journalist: ”Ser inget slut”

Johan Forsstedt spelade en viktig roll i ÖFK när laget kvalificerade sig för division 1 under 2005. Han var sedan med och säkrade kontraktet under dramatiska avslutningen säsongen därpå.



Men sedan ett par år tillbaka är det en annan idrott, utan boll, som gäller för 39-åringen.



– Jag ser faktiskt inget slut just nu. Jag fattar att jag närmar mig 40, men på maraton tror jag att jag skulle kunna utveckla mig i säkert fem år till, säger han.