ÖFK söker Lennart Ivarssons efterträdare – går ut med annons på sin hemsida

Lennart Ivarsson meddelade i samband med beskedet att ÖFK fick elitlicens för säsongen 2020 strax innan jul, att han kommer att lämna rollen som vd efter de sex månader som anställningen gällde.

– Jag är här för att försöka ge det här den kortsiktiga injektionen. So far, so good, sa Ivarsson då.

Därför söker nu klubben en ny vd/klubbchef. ÖFK skriver bland annat detta i annonsen som publicerades under torsdagen:

"Ditt ledarskap bygger på en tydlig kommunikation, hög integritet, affärsmässighet och gott omdöme och som professionell ledare har du förmågan att skapa goda relationer till investerare, sponsorer och ägare."

Och fortsätter:

"Som ny VD/Klubbchef för ÖFK förutsätter vi att du har ett starkt och ”rakryggat” intresse för föreningens fortsatta utveckling och du ”brinner” för ÖFK:s arbete med hållbarhets- och jämställdhetsfrågor. "

Ansökningen ska vara inne senast den sista mars. Klubben hoppas att kunna anställa den nya chefen så snabbt som möjligt.