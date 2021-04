ÖFK släpper in publik på hemmapremiären – lottar ut biljetter

Under förra säsongen släppte ÖFK inte in någon publik på hela året till följd av pandemin.

Men när laget nu premiärspelar på hemmaplan mot ÖSK till helgen, meddelar klubben via sin hemsida under torsdagen att publik kommer släppas in. Nuvarande restriktioner möjliggör bara att åtta åskådare kan se matcherna på plats, även om Svensk Elitfotboll tagit fram en plan och hoppas på att successivt kunna få in mer publik på arenorna.

ÖFK skriver på sin hemsida att de åtta biljetterna kommer att lottas ut bland säsongskortsinnehavare, där varje säsongskortsinnehavare kommer tilldelas två biljetter.

"När biljett tilldelats för en match kommer personen inte att delta i kommande utlottningar av biljetter såvida inte personen meddelar att den inte har möjlighet att närvara till matchen och därmed inte har tilldelats biljett.", skriver klubben vidare via hemsidan.

Söndagens match mot Örebro har starttid klockan 18.00.