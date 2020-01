ÖFK:s vd blåser av den akuta krisen – långivare och aktieförsäljning har räddat klubben

När den ekonomiska krisen i ÖFK var som allra värst förra året bad klubben om hjälp från allmänheten och näringslivet för att på så sätt undvika en konkurs. Målsättningen var att fram till årsskiftet få in 20 miljoner kronor extra till klubbkassan.

Föreningen lyckades på relativt kort tid få in ett antal miljoner kronor. Främst genom att sälja aktier till näringslivet men också i form av sponsring, gåvor och pengar från försäljning av halsdukar.

Men när föreningen började sälja aktier till allmänheten kom ett rejält bakslag. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd kom fram till att ÖFK inte uppfyllde kraven för att få en förnyad elitlicens. Därmed riskerade laget nedflyttning till en lägre division.

– Vi hann just inte så mycket mer än igång med den publika försäljningen av aktier innan vi fick det tråkiga beskedet och då blev det tungt, konstaterar Lennart Ivarsson.

ÖFK:s vd säger att i princip all försäljning av årskort, medlemskap och aktier upphörde efter beskedet. Men när förbundets överklagandenämnd senare godkände ÖFK:s elitlicens vände allt på en femöring.

– Direkt den 23:e december när beskedet kom så blev det kö utanför butiken. Årskortsförsäljningen kom igång och det är klart att vi nu har en förhoppning att kunna dra in mer kapital genom aktieförsäljning.

Alldeles nyligen kunde ÖFK meddela att målet att få in 20 miljoner kronor till klubbkassan hade nåtts. Den akuta ekonomiska krisen är därmed över konstaterar Lennart Ivarsson.

– Det känns väldigt mycket bättre i dag än det gjorde för en månad sedan och för tre månader sedan, säger han och tillägger att inledningen på året brukar vara bra när det gäller inflödet av pengar eftersom det är en period då många köper årskort och medlemskap samtidigt som sponsoravtal tecknas.

I mitten av januari hade försäljningen av aktier dragit in drygt 7,2 miljoner kronor till ÖFK. Klubbens Swish-kampanj och halsduks-kampanj har också bidragit till att fylla på i kassan med lite drygt 1 miljon kronor. Extraordinära sponsorintäkter på cirka 2 miljoner kronor är ytterligare pengar som klubben fått in under hösten. Men mest pengar har ÖFK fått in genom lån från privatpersoner och företag.

– Lån mot revers är cirka 9,8 miljoner kronor, berättar Lennart Ivarsson och tillägger att det bara är en liten del av pengarna som måste betalas tillbaka under 2020.

Lennart Ivarsson kan däremot inte avslöja namnen på alla de personer och företag som har lånat ut nära 10 miljoner kronor till klubben. Några investerare har dock offentliggjorts. Nyligen berättade ÖFK att Östersundsföretaget Oscarson Invest gått in med 6 miljoner kronor till klubben.

Att klubbens ekonomi har stabiliserats innebär att en del av de skulder som byggdes upp under förra årets akuta ekonomiska kris kan börja betalas tillbaka.

– Vi hoppas att vi ska kunna beta av en del av de skulderna ganska intensivt under en period här framöver. Åtminstone skulderna till de mindre fordringsägarna, säger Lennart Ivarsson.

ÖFK:s vd berättar att klubben i nuläget inte har några skulder till anställda, spelare eller till Skatteverket. Klubben har visserligen en skuld till Daniel Kindberg, ett äldre lån på 4,4 miljoner kronor, men för det lånet finns inga amorteringar planerade under 2020.

Däremot har Kronofogden inlett en process där Daniel Kindbergs tillgångar kan bli aktuella för indrivning när domen om ekonomisk brottslighet vinner laga kraft. I de tillgångarna kan lånet till ÖFK eventuellt ingå.

Förutom att försöka få in mer pengar ska ÖFK också minska sina kostnader. En del handlar om att dra ner på personalstyrkan. ÖFK har meddelat att ungefär 13 tjänster ska bort. Förhandlingarna med facket har inletts men ännu inte avslutats säger Lennart Ivarsson.

– Förhandlingarna har tyvärr dragit ut på tiden. Det är förstås tråkigt för våra anställda som inte kan få något besked.

