ÖFK:s vändning – överklagar inte Ssewankambos gula kort: ”En ändring i sista sekunden”

Domarinsatsen hamnade i fokus efter lördagens match på Jämtkraft Arena. Kaspar Sjöberg valde att visa det röda kortet till Dino Islamovic i samband med straffsituationen i första halvlek och avslutade sedan med att ge Isak Ssewankambo en varning på tilläggstid. Då kortet var Ssewankambos tredje gula för säsongen innebär det att både han och Islamovic blir avstängda till lördagens bortamatch mot Falkenberg.

Under måndagseftermiddagen meddelade ÖFK, via presschefen Niclas Lidström, att klubben skulle överklaga båda korten till disciplinnämnden, men enligt Pierre Blomqvist, sekreterare på disciplinnämnden, fanns bara ett ärende om prövning inlämnat under tisdagsförmiddagen.

– Det blev en ändring i sista sekunden av den sportsliga ledningen. Isaks gula kort tänker vi inte överklaga, bara Dinos röda, säger Niclas Lidström.

Ärendet kring utvisningen på Dino Islamovic handläggs nu och domaren ska få yttra sig om situationen innan disciplinnämnden tar ett beslut. Ett beslut väntas komma innan nästkommande match, vilket i ÖFK:s fall alltså innebär före helgen.

I förbundets tävlingsbestämmelser står det, under ”6 § Prövning av domares beslut”, följande:

”Om domarbeslut är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning uppenbart utdelad till fel spelare, får de disciplinära konsekvenserna av beslutet, på ansökan av berörd spelare eller förening, ändras i efterhand av, såvitt avser förbundstävlingar, Disciplinnämnden samt, såvitt avser distriktstävlingar, av SDF-styrelse, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ. Prövningen av om ett domarbeslut är uppenbart felaktigt utgör ett tävlingsbestraffningsärende.”

Ett av de mer uppmärksammade fall där ett kort överklagats var när Häcken prövade Paulinhos andra gula kort från cupkvartsfinalen mot Gais i våras. Paulinho tilldelades kortet för en filmning, men disciplinnämnden bedömde att så inte var fallet och att domarens bedömning var felaktig. Häcken fick då rätt och Paulinho fick spela i cupsemifinalen mot Djurgården.