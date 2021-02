ÖFK:s cupmotståndare fortsätter värva tungt – tar in förre guldhjälten: "Kommer vara toppkandidat i Superettan"

2019 vann Astrit Ajdarevic SM-guld med Djurgården, men efter att bara ha spelat 130 minuter i allsvenskan under förra säsongen bröt han kontraktet med dem under sommaren 2020.

Sedan dess har han varit klubblös, men under hösten började han träna med Akropolis. Nu står det klart att det blir en framtid i Superettanklubben. Akropolis har sedan tidigare värvat AIK:s Panajotis Dimitriadis.

Den 27 februari ställs Akropolis mot Östersunds FK i Svenska cupen.

– Akropolis IF har tillräckligt med kvalitéer för att kunna vara och kommer vara en toppkandidat i Superettan. Jag hade inte skrivit på ifall jag inte trott på Akropolis IF. Med en fysisk och possessionbaserad fotboll kommer vi tillsammans ta Akropolis IF vidare mot nya höjder. Jag är en vinnarskalle som vill nå de bästa resultaten. För att göra det kommer jag med min spelstil sätta upp mina medspelare i bästa lägen, så att de får tid på sig att utföra sina aktioner, säger Ajdarevic till klubbens hemsida.

Akropolis sportchef IF Georgios Gogas kommenterar nyförvärvet så här:

– Astrit är en bolltrygg och skicklig fotbollsspelare som kommer till laget med stor erfarenhet både från Allsvenskan och spel i utlandet. Inför året har vi blivit av med en hel del viktiga spelare så vi ser detta som en viktig pusselbit i truppbygget. Det är självklart glädjande att ha med oss en spelare som tillför stor erfarenhet och skicklighet till laget.