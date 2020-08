ÖFK:s besked om Hopcutt: ”Inte aktuellt just nu”

– Det är inte aktuellt just nu, men vi önskar honom all lycka i framtiden, säger Amir Azrafshan, som inte vill gå in på någon djupare förklaring till vad som ligger bakom det beskedet.

Det var förra veckan som Sporten kunde berätta om att Jamie Hopcutt och Amir Azrafshan haft ett möte och att den nu 28-årige publikfavoriten öppnade för en återkomst till Jämtkraft Arena efter att han varit klubblös sedan i vintras.

Det har tidigare varit känt att superettaklubben AFC Eskilstuna visat intresse för Hopcutt och enligt klubbens ordförande är det fortfarande aktuellt.

– Det ligger inte på is. Men de spelarna hittar kanske bättre klubb, men de är intresserade av att komma till oss, säger Alex Ryssholm till Fotbollskanalen.

Det svenska transferfönstret flyttades från ordinarie datum 15 juli–11 augusti till 29 juli–25 augusti, vilket innebär att det återstår en dryg vecka för svenska herrklubbar att värva nytt under säsongen 2020.