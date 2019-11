ÖFK riskerar inte nedflyttning efter domen – nu ser förbundet över reglerna: ”Det har uppstått en diskussion”

Under tisdagsförmiddagen presenterades domen i Kindbergmålet. När åtal väcktes mot ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg valde Svenska Fotbollförbundets licensnämnd att anmäla ÖFK och Kindberg till disciplinnämnden. Även en anmälan till representantskapsmötet gjordes. Licensnämnden anmälde dock för sent och anmälningarna drogs tillbaka då Riksidrottsförbundets preskriptionstid på två månader hade löpt ut, något som fotbollsjournalisten Olof Lundh riktade stark kritik mot under helgen.

Nu vill dock förbundet ändra reglerna och förlänga preskriptionstiden från två till sex månader.

– Det ligger ett förslag till vårt representantskap i slutet av november när det gäller fotbollens bestämmelser kring möjlighet att degradera en förening till följd av allvarliga ekonomiska oegentligheter. Att man ska ändra preskriptionstiden på två månader från det att något blivit känt till att ändras till sex månader från det att en dom har hunnit laga kraft i domstol. Det är det förslag som ligger, säger Hübinette.

Har detta uppdagats i samband med det som nu sker i ÖFK?

– Så är det. Det har naturligtvis uppstått en diskussion och en fundering kring behovet till att ändra regelverket utifrån de utslag som blivit i idrottens instanser, säger han.

Inom fotbollförbundet, när det handlar om skattebrott, är preskriptionstiden sex månader efter att en dom fastställs. Det gäller däremot ine när det handlar om ekobrott, som nu är fallet med ÖFK. Hübinette menar nu att det hade kunnat se annorlunda ut om förslaget att förlänga preskriptionstid gått igenom redan nu.

– Hade den regeln gällt när disciplinnämnden och riksidrottsnämnden prövade den här preskriptionsfrågan hade det varit utifrån helt andra förutsättningar. Då kan man tänka sig att om den regeln hade funnits att licensnämnden, som då var anmälande part, hade väntat och inte lämnat in någon anmälan förrän dess att det fanns en laga kraft vunnen dom i brottmålet.