ÖFK lyckades inte – föll tungt mot Kalmar efter sent avgörande

ÖFK jagade välbehövliga poäng mot Kalmar som kom på besök under måndagskvällen.

Kalmar hade en del boll inledningsvis som tidigt fick chans att ta ledningen. Två frisparkar gav inte utdelning. Kort därefter låg de bakom matchens första farliga läge men det ville sig inte när Mohlin låg bakom en viktig räddning. Gästerna satte tidigt press på ÖFK som kom in i spelet mer och mer.

ÖFK:s första läge kom när Turgott gick på skott men då fanns Kalmars Lucas Hägg som kunde sätta stopp. I stället ledde det till hörna för ÖFK men inte heller det gav någon ledning.

Gästerna fortsatte sedan att sätta press som också lyckades skapa några farliga lägen. Ett av matchens farligaste lägen kom när Sebastian Ring drog till med ett volleyskott som gick strax utanför. ÖFK fick till några bra anfall där Hörberg var drivande bakom som hade bra fart på kanten. Det gav däremot inget resultat.

0–0 stod sig inför halvtid.

I andra halvlek pressade ÖFK på direkt vilket också ledde till att de skapade två tidiga lägen men det var inte tillräckligt för att ta ledningen. ÖFK öppnade andra halvlek något mer aggressivt än tidigare. ÖFK:s Nikolaos Dosis klev in efter 57 minuter och låg bakom ett av ÖFK:s hetaste lägen när han var nära på att nicka in bollen i mål efter en fin hörna av Hörberg. Andra halvlek blev intensivare som också bjöd på flera lägen. Gästerna satte tyngre press i perioder som också skapade lägen men ÖFK kunde svara med ett starkt försvar. Kalmar lyckades tillslut ta ledningen med bara minuter kvar efter hörna när Nils Fröling nickade in bollen.

ÖFK lyckades inte nå en kvittering när bara minuter av matchen återstod. I stället kunde gästerna segra med 1–0.

Tre heta punkter

Aly Keita på bänken– Mohlin från start

Keita som är ÖFK:s trygga punkt fanns inte med i startelva. I stället fick han ta plats på bänken på grund av en stukad tumme. Då fick Mohlin chansen från start mellan stolparna som inte startat sedan i maj. Mohlin gjorde ett bra jobb mellan stolparna som låg bakom många viktiga räddningar. Trots det lyckades han inte hålla nollan när Kalmar tryckte dit 1–0 med bara minuter kvar

Trots tunna publiksiffran – Jämtkraft Arena vaknade till liv.

Trots ett tungt facit för ÖFK fanns publiken där för att stötta ÖFK. Totalt fanns 1265 personer på plats. Kanske inte den siffran man önskat men trots det levererade ÖFK-supportrarna som fick Jämtkraft Arena att vakna till liv, precis som ÖFK gjorde i den andra halvleken.

Marco Weymans med från start

Han har haft skadebekymmer och bara klivit in två gånger under säsongen men i dag var Weymans tillbaka från start. Det blev hans första allsvenska start på drygt ett år.

Östersunds FK – Kalmar FF 0–1 (0–0)

Målen: 0–1 (85) Nils Fröling

Varningar, ÖFK: Kalmar: Romario Pereira Sipiao

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: 1265