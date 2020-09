ÖFK i krismöte efter coronakaoset – bekräftar att ledare testats positivt

Östersunds FK har drabbats av flera coronafall den senaste veckan. Det första fallet rapporterades i fredags och under lördagen meddelade klubben att ytterligare två konstaterats smittade.

I går framkom det att ännu en spelare, som tidigare testats negativt och sedan varit delaktig i söndagens match mot Djurgården, testats positivt för covid-19 under måndagen.

Men Djurgården meddelades aldrig och fick i stället ta del av informationen genom media. Det fick klubbens sportchef, Bosse Andersson, att reagera kraftigt.

– Vi hade förväntat oss ett samtal, men fick höra om smittan via P4 Jämtland. Fortfarande har deras läkare inte kontaktat oss, sa Bosse Andersson till Sporten sent under gårdagskvällen.

Tidigare i dag meddelade ÖFK:s lagläkare, Jan Hansson, att han sagt upp sig med omedelbar verkan. Klubbens vd, Michael Schahine, bekräftar för Sporten att uppsägningen hade med den senaste tidens turbulens att göra.

– Ja. Det kan jag bekräfta.

– Han sa upp sig klockan 07.15 i ett sms till mig. Han säger upp sig med omedelbar verkan.

Har det funnits några meningsskiljaktigheter?

– Jag vill inte gå ut med det.

Schahine säger att man hoppas ha en ny lagläkare klar redan i dag. Under dagen har ÖFK hållit ett krismöte med personalen för att skapa en gemensam bild om den uppkomna situationen.

– Vi är ett team medarbetare. Vi träffades tillsammans med Amir (Azrafshan), han är en viktig länk mellan kansliet och spelartruppen. De gick igenom händelseförloppet igår, brister och vad som händer nu.

Schahine konstaterar att klubben brustit med att nå ut med sin information till Djurgården.

– Det går inte att undgå att vi fattade beslut på tisdag morgon när vi fick information att en spelare, som hade testats negativt och spelade mot Djurgården, testades positivt under måndagen i samband med en operation.

– Då sa jag: det är en medicinsk fråga, vi vänder oss till vår läkare direkt. Jag pratade med läkaren och läkaren sa att Djurgården ska informeras.

Men det hände aldrig?

– Tyvärr hände det aldrig. Det är ingen hemlighet längre. Djurgården hade inte fått informationen.

– Jag fick veta senare att Djurgården inte fått informationen och det är helt enkelt inte acceptabelt. Det är inte okej mot våra kollegor.

– Jag vill inte gå in på varför det har hänt. Det är en intern fråga.

Vem bär ansvaret för att det inte hade hänt?

– Det finns bara en ansvarig i en organisation och det är vd:n.

För Sporten berättar Schahine också att det i själva verket var en ledare som testades positivt för covid-19 i samband med att hela laget testade sig inför helgens match.

– Det är riktigt att det är en ledare som testats positivt. Informationen som har gått ut tidigare, att det var två spelare som testades positivt, var felaktig. Egentligen var det en spelare och en ledare. Men det var ett ärligt formuleringsfel.

Annika Ersson är smittskyddsläkare på Region Jämtland/Härjedalen och säger att även om någon testades positivt för covid-19, så kan de ändå delta under matcherna.

– Ja, det beror på när symptomen uppstod. Ifall det var en person som på fredagredan haft symptom sedan sex dygn. Då är man smittfriförklarad på söndagen. Så man skulle kunna delta på matchen, så är det.

Ledaren som testades positivt ska enligt klubbens vd ha varit täppt i näsan redan efter bortamötet med Norrköping för två veckor sedan. Dock utan feber eller andra symptom.

– Sen meddelade han läkaren och läkaren sa att vi får observera det här. Han var inte längre täppt i näsan inför matchen mot Örebro.

Om han var verksam under träningarna mellan de båda matcherna kan Schahine inte svara på.

– Läkaren sa: du har ingen feber, du är täppt i näsan, håll avstånd så gör vi en ny bedömning inför Örebro. Då hade det försvunnit.

För då låter det som att risken finns, om han var med på lagets träningar mellan Norrköpingsmatchen och Örebromatchen, att han kan ha passat smittan vidare?

– Det här är så svårt för mig att bedöma. Man frågar läkaren och ser vad läkaren säger. Får vi ett okej får vi ett okej. Så det är jämnt i samråd med läkaren.

Vad tänker du själv om när man lägger ihop händelseförloppet och han var aktiv under lagets träningar, när man har facit i hand? Hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Man kommer till en fundamental fråga. Man måste lita på läkaren. Det är de som besitter kompetens, det är de som förstår hur det här funkar. Det de säger är det vi implementerar.