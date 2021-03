ÖFK gör enorm resultatförbättring: ”Har aldrig sett en så stor skillnad i mitt yrkesliv”

ÖFK går plus 6,7 miljoner för 2020 i hela koncernen. Det gäller alltså moderföreningen Östersunds FK samt Östersunds FK:s Elitbolag AB. En skillnad på knappt 60 miljoner jämfört med 2019.

– Det känns jättebra naturligtvis. Det är en enormt stor skillnad jämfört med året innan, säger Michael Schahine som har svårt att hitta ett motstycke på resultatförändringen.

– Jag har aldrig sett en så stor skillnad i mitt yrkesliv. Det handlar om att klubben hamnade mycket snabbt i en extrem situation då.

Det finns bland annat tre stora anledningar till det positiva resultatet. Tv-pengarna som blev rekordstora i allsvenskan, totalt fick klubben 20 miljoner från Discovery som tog över rättigheterna från Cmore under året. Men också spelarförsäljningar där både Dino Islamovic och Jordan Attah Kadiri lämnade för spel utomlands. Samt det nystartade bolaget ÖFK Transferintressenter AB som gick in med 16,4 miljoner kronor i klubben.

– Det var extremt tufft under året. Klubben var under på ruinens brant varje dag under 2020. Varenda intäktskälla var viktig.

Sponsorintäkterna gick ner från 10,5 miljoner till 7,7 miljoner. Senast klubben hade så låga intäkter från sponsorer var 2014, då i superettan.

– Det beror på skadan som varumärket hade fått då. Med all turbulens kring klubben.

Men coronapandemin spelade mindre roll just för 2020.

– En stor del av våra sponsorintäkterna tecknas redan under kvartal fyra, året före. Det tunga arbetet börjar då. Det går inte att skylla på coronapandemin. Fjärde kvartalet 2019 var det ingen som visste vad som väntade.

Personalen har bantats från 71 till 52 personer i hela koncernen. Personalkostnaderna har gått ner från 60 miljoner 2019, till 45 miljoner för 2020. De lär minska ännu mer under 2021. Sporten har redan berättat om bland annat Martin Johansson och Bobo Sollander som har fått lämna sina tjänster.

– Det kommer att fortsätta med tanke på de uppsägningar som vi har genomfört nu. De minskade kostnaderna kommer att börja märkas i sommar ungefär.

Det finns ett stort jobb som behöver göras för att balansera upp klubbens ekonomi på lång sikt. Och som Michael Schahine har varit tydlig med handlar det främst om att kapa kostnaderna. Klubben hade 9,8 miljoner i övriga kostnader. Året innan låg dessa på över 17 miljoner. Men det är inte där skon klämmer, utrymmet för att spara finns i personalkostnaderna.

– Löner är den största kostnadsmassan. Det måste anpassas för att det ska gå runt.

Matchintäkterna gav totalt 5,3 miljoner. Där är det coronapandemin som har påverkat mest. Att jämföra med 2019 när det totalt gav 15,9 miljoner kronor. Men det fortsätter att vara tungt.

– Nu 2021 ser vi de riktiga effekterna av coronapandemin. Biljettförsäljningarna har kollapsat. Vi hoppas och tror att vaccinerna kommer att ge en effekt. Jag tror att det finns ett uppdämt intresse för att se fotboll på arenan igen.

Jordan Attah Kadiri och Dino Islamovic såldes under 2020, vilket gav klubben totalt 18 miljoner kronor. Netto blev det 14 miljoner efter agentkostnader och avskrivningar. En tredubbling i intäkter från spelarförsäljningar jämfört med 2019, då bland annat Hosam Aiesh lämnade klubben.

– Spelarförsäljningarna gav viktig likviditet som är svår att få.

Rekordet står fast från 2018 då ÖFK sålde spelare för 67 miljoner kronor. Att notera är att Thomas Isherwoods övergång till tyska Darmstadt kommer att räknas med i samband med bokslutet för 2021 då han såldes i januarifönstret.

En annan positiv faktor på balansräkningen var att klubben kunde skriva ner den reservering på 10 miljoner som gjordes i samband med Ghoddos-fallet.

Kassan är fortsatt inte särskilt stark. Klubben måste fortsätta kapa kostnadskostymen. Men förra årets resultat som årsredovisningen visar ger åtminstone klubben möjlighet för framtida satsningar inom elitfotbollen.

– Vi reparerade balansräkning. Vi har förstärkt kapitalet. Det är viktigt för framtida elitlicens, säger Michael Schahine.

ÖFK:s koncern, moderföreningen och elitbolaget sammantaget:

Resultat: + 6 790 370 kronor (2019, - 52 946 345)

Omsättning: 55 768 000 (51 478 000)

Eget kapital: 1 480 611 (- 21 028 179)

Kortfristiga skulder: 23 282 547 (34 291 714)