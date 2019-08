ÖFK chanslöst när Elfsborg avgjorde på tio minuter – Pettersson reducerade förgäves

Det blev aldrig särskilt spännande på Borås arena när Östersunds FK besökte textilstaden i jakten på viktiga poäng för att undvika att bli indragna i det absoluta bottenträsket.

Hemmalaget var piggare, rappare, och klart bättre i den första halvleken och det såg it som att ÖFK satt kvar i bussen. Redan efter 23 minuters spel hade Elfsborg hittat rätt bakom Aly Keita tre gånger om och matchen var redan där och då över för Östersund efter att Jesper Karlsson till synes hittat kalasform inför måndagens match då han låg bakom allt som hemmalaget producerade offensivt.

Lagkapten Tom Pettersson kunde visserligen reducera för ÖFK när han knoppade in en hörna med elva minuter kvar att spela. Mer spänning än så blev det däremot aldrig i matchen utan ÖFK fick vända hem utan poäng efter att Deniz Hümmet fastställt slutresultatet med sitt 4–1-mål.

Matchens miss

ÖFK:s matchinledning. Underläge 0–3 efter 24 minuter efter att Elfsborg gjort tre mål på tio minuter. Om Östersundsgänget hade några som helst förhoppningar om viktiga poäng så släcktes de drömmarna väldigt tidigt på ett Borås arena där ÖFK hade stora problem att sätta ihop riktiga anfall och blev gång på gång av med bollen tidigt i uppspelsfasen vilket ledde till att Elfsborg kunde komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Detta anförda av spelaren nedan.

Matchens hetaste

Jesper Karlsson. Elfsborgsspelaren drog iväg en projektil från distans som Aly Keita inte kunde göra något åt utan istället fick se bollen smälla i ribban innan den damp ned bakom mållinjen för 1–0 efter 13 minuter och bara fem minuter senare var Karlsson framme igen när han skottfintade, skottfintade och skottfintade innan han spelade fram Per Frick som kunde rulla in 2–0. Karlsson var inte nöjd med det utan rullade kort senare in 3–0 också.

IF Elfsborg–Östersunds FK 4–1 (3–0)

Mål: 1–0 (13) Jesper Karlsson, 2–0 (17) Per Frick, 3–0 (23) Jesper Karlsson, 3–1 (79) Tom Pettersson, 4–1 (90+3) Deniz Hümmet

Varningar: IFE: Rasmus Alm, Portillo. ÖFK: Sam Mensiro.

Hörnor: 5–2

Domare: Kristoffer Karlsson

Publik: 4 130, Borås arena.