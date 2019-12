ÖFK besegrade giganterna Galatasaray på hemmaplan – målet som fick läktarna att explodera: ”Resten är historia”

Ända sedan Östersunds FK vann cupfinalen mot IFK Norrköping under våren hade staden laddat inför Europaspelet.

Och jackpot blev det i lottningen. De fick det mest namnkunniga och tuffaste möjliga motstånd i den andra kvalomgången som ÖFK gick in i. Galatasaray med 20 turkiska ligatitlar på meritlistan och en seger i UEFA-cupen från 2000. En maktfaktor inom Europeisk toppfotboll.

– Ey, vi fick Galatasaray! Abow, den är helt sjuk, sa Saman Ghoddos i en intervju med Fotbollskanalen, och fortsatte:

– Det är en väldigt svår match. Det är klart att man vill spela för att gå vidare, men det kommer vi fortfarande att göra. Det kommer bli en väldigt rolig match i alla fall.

13 juli 2017.

Temperaturen hade sjunkit under tiostrecket, vinden tilltagit och regnet var ständigt närvarande under dagen. Det började närma sig 19.00 och avspark.

Ett stort följe med Galatasaraysupportrar var på plats i Östersund.

De hade i princip tagit över hela stortorget i Östersund och det gick inte att undgå sångerna och ramsorna. De vandrade tillsammans mot Jämtkraft Arena.

Trots den kyliga dagen i juli så var stämningen hög och människor glada. Mängder av ÖFK-supportrar hade också grupperat sig och satsat inför denna torsdagskväll.

ÖFK och Galatasaray gick ut på planen inför 5407 åskådare. Men inte några på den norra kortsidan, reparationerna var i full gång för att uppnå UEFA-kriterierna.

ÖFK ställde upp med en fembackslinje från start.

Aly Keita – Sam Mensiro, Ronald Mukiibi, Sotirios Papagiannaopoulos, Tom Pettersson, Dennis Widgren – Fouad Bachirou, Brwa Nouri, Ken Sema – Saman Ghoddos, Alhaji Gero.

Det var en jämn första halvlek. Båda lagen hade halvchanser, men inte så mycket mer. Galatasaray orkade inte riktigt att pressa Östersund i inledningen.

ÖFK hade stora delar av bollinnehavet och även fler gedigna målchanser under de första 45 minuterna.

I andra blev spelet lite öppnare.

Galatasaray hade i vissa perioder fint passningsspel, men beslutsamheten saknades. ÖFK fortsatte arbeta metodiskt.

I den 68:e minuten chippade Ken Sema in en boll i straffområdet. Där kom en framrusande Fouad Bachirou som, på ett tillslag, vinklade in en boll mot straffpunkten. Där fanns Saman Ghoddos som först tog emot bollen och sedan tryckte in den med vänsterfoten. 1–0 till Östersunds FK.

Galatasaray försökte lyfta spelet och få till en forcering den sista kvarten. Men några riktigt heta målchanser blev det aldrig. Matchen stod och vägde.

På tilläggstid kom ett av de mest förlösande och magiska ögonblicken som har upplevts på Jämtkraft Arena. Fouad Bachirou vinner bollen på mitten och hittar Saman Ghoddos som i sin tur lägger bollen i djupled mot Jamie Hopcutt. Resten är som det brukar kallas: historia.

Matchen slutade 2–0, ett perfekt utgångsläge inför returen i Turkiet. Skrällen var ett faktum. Lilla Östersund hade slagit giganten Galatasaray.

ÖFK spelade oavgjort på Turk Telcom Arena veckan efteråt. Därmed hade platsen till den tredje kvalomgången säkrats. ÖFK klarade av det kvalet och tog sig hela vägen till en sextondelsfinal mot Arsenal i Europa Leagues slutspel. Men det är en helt annan berättelse.

Det här var kvällen som ÖFK äntrade in i Europas finrum för första gången. Med den äran.