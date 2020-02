ÖFK bekräftar vilken den "hemliga sponsorn" är – gör gemensamt uttalande: ”Vill understryka att vi har ett samarbete”

Det var igår som Expressen kunde avslöja vilken den hemliga sponsorn är som ska ha räddat Östersunds FK:s elitlicens.

En av delägarna för Puls8 Ltd, som det cypriotiska bolaget heter, förnekade då all inblandning för tidningen. Men i ett sms till Sporten skrev ÖFK:s vd, Lennart Ivarsson, att "tyvärr verkar den som svarade inte vara en som var informerad internt."

Han ville dock inte bekräfta att det handlade om det bolaget. Samma dag hade ÖFK publicerat ett uttalande från den dittills anonyma sponsorn där det bland annat stod:

"Vi måste fortsätta hålla oss anonyma i det här skedet och samtidigt som vi förstår frustrationen hos media och supportrar, ligger det inte i vårt intresse att offentliggöra oss just nu.

Men i dag bekräftar alltså ÖFK att det är Puls8 Ltd det rör sig om.

I ett gemensamt uttalande på klubbens hemsida, undertecknat av Ivarsson och företagets delägare Jonathan Lassman, skriver de:

"Vi vill understryka att vi har en överenskommelse med Puls8 att investera i Östersund. En företrädare för Puls8 har korrekt förnekat för en journalist att det inte funnits några bindande kontrakt för att säkra tillgångar.”

Sporten har utan framgång sökt Lennart Ivarsson för en kommentar.

Här är hela uttalandet på engelska

Despite the reports, we stress that we do have an ongoing understanding with Puls8 to source investment for ÖFK.

A Puls8 director had correctly denied to a journalist that a binding agreement to provide direct funds was in force.

He did so because we are working under a strictly confidential understanding with Puls8, subject to terms of non-disclosure.

Publicity could damage ongoing negotiations between Puls8 and financiers.

Inaccurate details had been leaked to the media without the permission of the club or Puls8.

Puls8 regrets that the comments confused fans and caused the integrity of the club to be questioned.