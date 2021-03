Officiellt: Här är Burchnalls nya uppdrag – tar över en av världens äldsta klubbar

I början av juli 2020 meddelade ÖFK att de gick skilda vägar med huvudtränaren Ian Burchnall. Nu har den 38-årige engelsmannen hittat ett nytt jobb.

Under torsdagen presenterades han av Notts County. Klubben ligger för närvarande sexa i tabellen och har där med chans att nå play off om en plats i League Two.

– Trots sin unga ålder har han en enorm erfarenhet av att arbeta i toppfotboll och har kopplats ihop med flera landslags- och klubbroller sedan han lämnade Östersund. Vi känner oss lyckligt lottade över att ha honom hos oss nu och vi är övertygade om att han är rätt man för att göra oss kompletta, säger ägarna Chris och Alex Reedtz till Notts Countys hemsida.

Ian Burchnall är inte den första tränaren med svenskkoppling som Notts County tar in. 2009 hoppade Hasse Backe in som tränare och samma år var även Sven-Göran Eriksson sportchef i klubben.

Texten uppdateras.