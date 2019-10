Offerdal föll mot Lucksta på bortaplan

Hemmalaget Lucksta tog hem de tre poängen efter seger i Kval Div 3 grupp 2 herr i fotboll mot Offerdal på NP3 Arena. 4–1 (4–1) slutade matchen på lördagen.

– Vi gör en bra match, där jag tycker vi är minst lika bra om inte bättre i både andra halvlek och första 20 minuterna i första halvlek. Trots att vi fick starta med en utespelare i målet som dessvärre blev skadad i slutet på första halvlek och fick då byta in en annan utespelare i målet står vi upp och gör det bra i dag. Vi gör vårt bästa för att avsluta kvalet på ett bra sätt. Bäst i dag Jon som hoppar in i målet i slutet på första halvlek och håller nollan under sin tid i buren. Beröm även till Oskar och Simon som gör riktigt bra i från sig! Nu gör vi bokslut för årets säsong som vi är mycket nöjd med och ser fram emot en välförtjänt vila, kommenterade Offerdals tränare Håkan Modigh.

Lucksta tog alltså ledningen före paus och Offerdal lyckades inte resa sig. Andra halvlek blev mållös.

Målgörare för Lucksta var Jimmie Nordberg 2 och Robin Nordin 2, medan Offerdals enda mål gjordes av Christoffer Fryklund.